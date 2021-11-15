ABD, 2019'da Suriye'de kadınları ve çocukları öldüren saldırının 'haklı' olduğunu savundu

T24 Dış Haberler

ABD ordusu, ilk defa 2019 yılında Suriye'de çoğu kadın ve çocuk 80 kadar kişiyi öldüren hava saldırısını doğruladı; ancak saldırının Koalisyon Güçleri ile savaşan IŞİD üyelerini de öldürdüğünü ve bu yüzden 'haklı' olduğunu belirtti.

New York Times, hafta sonunda saldırıyı haberleştirmiş ve eski ile yeni Pentagon çalışanları bir savaş suçunun üstünün örtülmüş olabileceğini belirtmişti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), saldırıyı bu haber yayımlandıktan sonra doğruladı.

CENTCOM, "birçok kadın ve çocuğun beyinleri yıkanarak IŞİD için silahlandığını; bu sebeple öldürülen kişilerin kesin bir şekilde sivil olarak sınıflandırılamayacağını ifade etti.

Hava saldırısı, 18 Mart 2019 tarihinde Fırat Nehri kıyısındaki Baghuz kasabasında meydana geldi. Bu tarihte SDG güçleri, IŞİD'in Suriye'de kalan son güçlerini çevreliyordu.

New York Times'ın haberine göre, savaştan kaçmaya çalışan kadınların ve çocukların olduğu kalabalığın üzerine iki bomba bırakıldı. Bu kişilerin Katar'daki bir üsten komuta edilen ABD SİHA'sı tarafından 'sivil' olarak nitelendirildiği belirtildi.

Habere göre bombalar atıldığında Katar'daki El Udeid Hava Üssü buz kesti. Bir analistin kısa süre içinde chat sistemi üzerinden "O bombayı kim attı?" diye sorduğu, yetkililerin olası bir savaş suçunu soruşturma için sisteme kayıt oluşturduğu belirtildi.