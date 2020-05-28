ABD, 2011 yılında Chavez'in imajına zarar verecek şarkılar yazmaları için Venezuelalı rock gruplarına para vermiş

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ABD'nin geçmişte 2013'te hayatını kaybeden Venezuela lideri Hugo Chavez'in imajını baltalamak ve halka demokrasiyi tanıtmak amacıyla yerli rock gruplarına para verdiği ortaya çıktı.

2011 yılında 10'dan fazla müzik grubuyla bir müzik yarışmasına katılmaları ve "demokrasi yanlısı şarkılar" yazmaları için temasa geçildi. 22 bin 970 dolarlık projenin "National Endowment for Democracy"(NED) isimli bir devlet dışı kurum üzerinden yapıldığı belirtildi. NED, otoriter ülkeleri demokrasiye teşvik etmek üzere projeler yürütüyor.

9 yıl önce hayata geçirilen proje, North Carolina Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Tim Gill'in Bilgi Alma Özgürlüğü Yasası kapsamında devletten bir takım belgeleri talep etmesiyle ortaya çıktı.

Belgelerde "Sansürsüz Rock" projesinin hedefinin, "Venezuelalı gençlerin ifade özgürlüğünü, demokrasi ile bağlarını ve ülkelerinde demokrasinin durumunu daha iyi anlamalarını sağlamak" olduğu belirtildi.

Belgelere göre şarkıları kaydetmesi ve dağıtması için bir yapımcıya haber verildi.

Farklı ABD hükûmetleri Bolivarcı lider Hugo Chavez'i iktidardan indirmek için farklı yöntemler denedi. Chavez, 2002 yılında bir askeri darbe ile kısa süreliğine görevden alınsa da bu kalıcı olmadı. Daha sonra George W. Bush hükûmetinin darbe planından daha önce haberdar olduğu ortaya çıktı. Mevcut ABD hükûmeti de Chavez'in halefi Nicolas Madruo'yu devirmek için farklı girişimlerde bulundu.