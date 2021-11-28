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Dünya

ABD, 1996'dan bu yana ilk kez Sudan'a büyükelçi atadı

John Godfrey, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kesildiği 1996'dan bu yana görevlendirilen ilk ABD'nin Hartum Büyükelçisi oldu

28 Kasım 2021 07:34

ABD, Sudan'daki maslahatgüzar seviyesindeki diplomatik temsilciliğini büyükelçi seviyesine yükseltti.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, diplomat John Godfrey, ABD'nin Hartum Büyükelçisi olarak atandı.

Godfrey, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kesildiği 1996'dan bu yana görevlendirilen ilk ABD'nin Hartum Büyükelçisi oldu.

ABD'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Misyon Başkan Yardımcılığı yapan Godfrey Viyana'daki Birleşmiş Milletler Misyonu, Irak, Libya ve Suriye büyükelçiliklerinde görev yaptı.

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