ABD 17 yıl önce dünyanın en büyük terör saldırılarından birine uyandı

Nafiz Albayrak, / New York, 10 Eylül (DHA) - Amerika Birleşik Devletleri, 11 Eylül 2001 sabahı dünyanın en büyük terör saldırılarından birine uyandı.

Bundan 17 yıl önce, 19 terörist, Boston, Newark ve Washington’dan kalkıp San Francisco ve Los Angeles’a giden dört yolcu uçağını kaçırarak New York’taki İkiz Kuleler’e ve Virginia\'daki ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’a çarptı.

Boston’daki Logan Uluslararası Havalimanı\'ndan 07:59’da kalkan, Los Angeles’a uçan Amerikan Havayolları’na ait Boeing 767-223ER tipi uçak 8:16’da rotasından saptı. Sabah 08.46\'da beş teröristin kaçırdığı American Airlines\'a ait 11 sayılı yolcu uçağı, Dünya Ticaret Merkezi’nin kuzey kulesine çarptı.

İlk saldırıdan 17 dakika sonra, beş teröristin kaçırdığı United Airlines’a ait 175 sayılı uçağın güney kuleye çarpmasını tüm dünya televizyon ekranlarından canlı izledi.

Panik, korku ve çaresizlik hissi, sadece İkiz Kuleler’de saldırıya uğrayanları kalanları esir almıyor, ekran başındaki milyonlarca insanı da şoke ediyordu.

Uçakların İkiz Kuleler’e çarpmasını canlı yayında izleyen milyonlarca insan artık dünyanın hiçbir yerinde kendilerini güvende duymayacaktı.

İkinci kulenin vurulmasından 34 dakika sonra, saat 09.37\'de beş teröristin kaçırdığı American Airlines’a ait 77 sefer sayılı üçüncü uçak ise Virginia eyaletine bağlı Arlington kentindeki ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına çarptı.

Bu uçağın çarpma anına ilişkin görüntülerin yayınlanmayışı ve Pentagon’da oluşan hasarın görece küçük olması, hala tartışılan soru işaretlerine yol açtı.

Başkent Washington’u hedef aldığı öne sürülen dördüncü uçaktaki teröristler, yolcuların müdahalesi sonucu uçağı Pennsylvania eyaletine bağlı Shanksville kenti yakınlarına düşürdü.

Dünyayı dehşete düşüren terör saldırıları sonucunda yaklaşık 3 bin kişi yaşamını yitirirken, Dünya Ticaret Merkezi’nin olduğu alanda 11 Eylül saldırısında ölenler anısına bir anıt ve müze oluşturuldu.

Anıt ve müze yalnız 11 Eylül’de değil, ylın her günü ziyaretçilerin akınına uğramayı sürdürüyor. (Fotoğraflı)