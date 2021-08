ABD, 14 Çinli şirketi kara listeye aldığını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, 14'ü Çinli şirket olmak üzere 34 kuruluşu ekonomik kara listesine aldı.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, "Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlara, Kazaklara ve diğer Müslüman azınlık gruplarına uyguladığı yıldırma, toplu tutuklama ve yüksek teknolojiyle izleme (faaliyetlerinin) tatbik edilmesi sonucu insan hakları ihlalleri ve istismarına karışmış şirketler (yaptırıma) dâhil edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin ekonomik kara listeye aldığı Çinli şirketlerden bazılarının isimleri şöyle:

China Academy of Electronics and Information Technology; Xinjiang Lianhai Chuangzhi Information Technology Co; Shenzhen Cobber Information Technology Co; Xinjiang Sailing Information Technology; Beijing Geling Shentong Information Technology; Shenzhen Hua'antai Intelligent Technology Co., Ltd.; and Chengdu Xiwu Security System Alliance Co., Ltd.

