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Çevre

ABD 12 gündür yanıyor

California'daki Yosemite Milli Parkı'nın yakınlarında 17 Ağustos'ta çıkan ve her geçen gün daha da büyüyen yangın halen kontrol altına alınamadı

28 Ağustos 2013 14:27

Sierra bölgesinde 745 kilometrekarelik alana yayılan yangının sadece yüzde 20'sinin kontrol altına alındığını belirten yerel yetkililer, şimdiye dek yangından 31'i konut, 111 binanın hasar gördüğünü, 4 bin 500 yapınınsa alevlerin tehdidi altında olduğunu bildirdi. Ayrıca milli parktaki onbinlere hayvan yerlerinden oldu, çoğu 2 bin yaşında ağaçlar kaybedildi.
İtfaiye görevlileri, alevlerin Tuolumne ve bölgedeki diğer yerleşim bölgelerine ilerlememesi için önlem aldı. Yosemite Milli Parkı'na da sıçrayan ve günlerdir çok sayıda görevlinin kontrol altına almaya çalıştığı yangın şimdiden Sierra tarihinin en büyük yangını olarak niteleniyor. Sierra-Nevada'da 2 yıldır süren kuraklığın, yangının daha da büyümesine yol açtığı ifade ediliyor.

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