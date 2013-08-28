ABD 12 gündür yanıyor

Sierra bölgesinde 745 kilometrekarelik alana yayılan yangının sadece yüzde 20'sinin kontrol altına alındığını belirten yerel yetkililer, şimdiye dek yangından 31'i konut, 111 binanın hasar gördüğünü, 4 bin 500 yapınınsa alevlerin tehdidi altında olduğunu bildirdi. Ayrıca milli parktaki onbinlere hayvan yerlerinden oldu, çoğu 2 bin yaşında ağaçlar kaybedildi.

İtfaiye görevlileri, alevlerin Tuolumne ve bölgedeki diğer yerleşim bölgelerine ilerlememesi için önlem aldı. Yosemite Milli Parkı'na da sıçrayan ve günlerdir çok sayıda görevlinin kontrol altına almaya çalıştığı yangın şimdiden Sierra tarihinin en büyük yangını olarak niteleniyor. Sierra-Nevada'da 2 yıldır süren kuraklığın, yangının daha da büyümesine yol açtığı ifade ediliyor.