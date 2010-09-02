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Yaşam

ABD - Tunus maçında olay çıktı

ABD-Tunus basketbol karşılaşmasında, 12 Eylülde yapılacak referandum ile ilgili pankart açan taraftarlara güvenlik güçlerince müdahale edildi.

02 Eylül 2010 03:00

T24- 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (B) Grubu’nda yapılan ABD-Tunus maçında, 12 Eylülde yapılacak referandum ile ilgili pankart açan taraftarlara güvenlik güçlerince müdahale edildi.


Abdi İpekçi Spor Salonu’nda yapılan maçın son periyotunda pota arkası tribünde bir grup taraftar, referanduma ilişkin bir pankart açtı.





Bunun üzerine güvenlik güçleri o bölgeye giderek, taraftarların elinden pankartı zorla aldılar. Görevliler, pankart açan taraftarları dışarı çıkarırken, salondaki diğer seyirciler bu olayı ıslıklarla protesto etti.


Bu arada, karşılaşmaya basketbolseverler fazla ilgi göstermezken, salonda boşluklar yer aldı.
Öte yandan, Tunus, ribauntlarda ABD’ye 46-39’luk üstünlük kurdu. Tunus’un aldığı 46 ribauntun 25’inin hücum ribauntu olması dikkati çekti.


ABD Grubu yenilgisiz lider tamamladı

Şampiyonanın favorilerinden ABD, (B) Grubu’nu yenilgisiz lider tamamlayarak, 2. tura yükseldi.
Grupta ilk maçta Hırvatistan’ı 106-78, ikinci maçında Slovenya’yı 99-77, üçüncü maçında Brezilya’yı 70-68, dördüncü maçta İran’ı 88-51 yenen ABD, beşinci ve son maçında da Tunus’u 92-57’lık skorla mağlup etti.


Tunus ise ilk kez katıldığı Dünya Şampiyonası’nda 5 maçta 5 yenilgi alarak, grupta son sırada yer aldı ve turnuvaya veda etti.

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