'Yerli Yerinde' projesinde hedef 500 kadın çiftçiye destek

T24 Ekonomi



ABC Deterjan'ın kadın çiftçiler ile birlikte yerli değerleri korumayı amaçlayan "Yerli Yerinde" kurumsal sosyal sorumluluk projesi bu yıl İzmir'in Menemen İlçesi'nde düzenlendi. ABC, Ticaret Bakanlığı desteğiyle proje kapsamında her yıl farklı bir bölgede farklı bir tıbbi ve aromatik bitki yetiştirmeye destek verdiğini açıkladı. Bu yıl Menemen'de destek verilecek bitkinin "aynısefa" olarak belirlendiği bildiridi. ABC Deterjan Pazarlama Direktörü Deniz Özyer, hedeflerinin 2025 yılına kadar 500 kadın çiftçi olduğunu ifade etti.

Proje kapsamında Menemen’de 20 kadının kedilerini geçindirecek geliri elde etmesi hedefleniyor. Kadın kooperatifi tesisinde oluşturulan teknik ekipman ve kurutma makineleri ile ziyan olan pek çok sebze ve meyvenin de kurutma yöntemiyle değerlendirilmesinin planlandığı kaydedildi. Kooperatif bünyesindeki kadınlarının ürettiği ürünlerin satışı için Tarım Kredi Kooperatifleri satış mağazaları ile görüşmeler yürütüldüğü bildirildi.

"Kadınlar tarımda erkeklerden daha çok değer yaratıyor"

Menemen Tarım ve Orman İlçe Müdürü Fatih Çiçek, proje hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin bildiği gibi tarım ülkemizin en önemli değerlerinden birisi. Geleneksel tarım ürünlerinin yanı sıra ülkemizde bu anlamda dev bir hazine daha var: Tıbbi ve Aromatik bitkiler.

Menemen’de bu bitkilere büyük oranda değer katma çabalarımız sürüyor. Tarımda çok önemli bir değerimiz daha var: Kadınlar ve çiftçilik yapan kadınlarımız. Açıkçası tarım alanında kadınlarımızın erkeklerden daha fazla değer yarattıklarını söyleyebilirim."

"Hedefimiz 500 kadın çiftçi"

ABC Deterjan Pazarlama Direktörü Deniz Özyer ise hedeflerinin 2025 yılına kadar 500 kadın çiftçi olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"2022 yılı ABC ile Yerli Yerinde projesinin beşinci yılı olması sebebiyle Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte daha geniş açılımlı bir proje üzerinde çalışıyoruz. Projemizin daha da yaygın hale gelmesi için çalışmalarımız sürüyor."

Şirketten yapılan açıklamada proje hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Proje kapsamında ilk olarak Osmaniye ilinin Bahçe ilçesinde kadın çiftçilerle safran üretimi yapıldı ve 20 kadına destek sağlandı.

İkinci yıl Ordu’nun Perşembe ilçesinde taflan bitkisine destek verilerek çürüyen taflan meyvelerinin ekonomiye katkı sağlaması gerçekleştirildi.

Üçüncü yıl destek verilen Bursa Karacabey Dağkadı’da oluşturulan 5 dönümlük ekinezya bahçesinden elde edilen ürünler düzenli olarak satılıyor. Proje kapsamında çalışan Dağkadı Üreten Kadınlar Kooperatifi üyesi 40 kadına destek verildi. 40 kadın, ürettiği erişte, reçel, turşu, kozalak şurubu, tarhana gibi ürünlerden gelir elde etti."