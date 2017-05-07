ABC, CBS, NBC ve CNN Trump’ın reklamını yayınlamayı reddetti

Çeviri: Gonca Tokyol

ABD Başkanı Donald Trump ile ülkenin önde gelen medya kuruluşları arasındaki gerilim devam ediyor. ABC, CBS, NBC ve CNN, göreve gelmesinden önce ve sonra birçok kez medyayı ‘yalan haber’ yapmakla suçlayan Trump’ın Beyaz Saray’daki ilk 100 gününü kutlayan reklamı yayınlamayı reddederken, federal çalışanların ise Cumhuriyetçilere yakınlığıyla bilinen Fox News izlemeye zorlandığı iddia edildi.

Trump’ın Beyaz Saray'daki ‘başarılarını’ anlatan ve ‘sahte medyayı’ bunları haberleştirmemekle suçlayan reklamda, büyük medya kuruluşlarının sunucuları Andrea Mitchell (NBC), Scott Pelley (CBS), George Stephanopoulos (ABC), Wolf Blitzer (CNN) ve Rachel Maddow’un (MSNBC) fotoğrafları da ‘Sahte Haberler’ yazısıyla ifade edilen anonsta kullanıldı. İlk olarak ABC, CBS ve NBC reklamı yayınlamayı reddederken, sonrasında CNN de bu medya kuruluşlarının arasına katıldı.

CNN: Ana akım medya sahte değildir, reklam hatalıdır

Independent’a konuşan ABC sözcüsü, “Prensiplerimize uymadığı için reklamı reddettik. Daha önce Trump’ın reklamlarını kabul etmiştik ve bundan sonra da bunu yapmaya açığız” derken, CNN’den yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

“CNN, reklamı yapan kişilerden ana akım medyayı ‘sahte haberler’ olarak gösteren hatalı görseli kaldırmasını talep etmiştir. Ana akım medya sahte değildir ve bu sebepten de reklam hatalıdır. Politikamıza göre bu reklam ancak o görselin kaldırılması halinde kabul edilecektir. Bunlar gerçeklerdir.”

Trump’ın gelini: Bu, eşi benzeri görülmemiş bir sansürdür

Yayınlanması için 1.5 milyar dolarlık bütçe ayrılan ve Neil Gorsuch’ın ABD Yüksek Mahkemesi’ne atanmasını öne çıkaran reklama ülkenin önde gelen yayın kuruluşlarında yer verilmemesiyle ilgili konuşan Trump’ın gelini ve danışmanı Lara Trump ise “Açıkça görülüyor ki, ana akım medya ABD Anayasası’nın 1. Ek Maddesi’ni ancak kendi politik görüşlerine hizmet ettiği sürece destekliyor. Taraflı bakış açılarına uymayan bir durumla karşılaştıklarında, CNN, ABC, CBS ve NBC reklamımızı bloke etmeyi tercih etti. Bu, ABD’deki özgürlüğü seven her vatandaşı kaygılandırması gereken eşi benzeri görülmemiş bir sansürdür” diye konuştu.

‘Mevcut yönetim Fox News’i göstermemizi istedi’

Başkan Trump’a ve Cumhuriyetçilere yakınlığıyla bilinen Fox News Channel ve Fox Business Network, reklama ekranlarında yer verirken bu kurumlar ile başka bir iddia da ortaya atıldı. Gazeteci Paul Thacker tarafından kamuoyuyla paylaşılan bir elektronik postada, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yönetiminin çalışanlarına kurum bünyesindeki televizyonlarda bundan sonra sadece Fox News gösterileceğini duyurduğu görüldü. FDA sözcüsünün varlığını reddettiği emirle ilgili olarak Thacker’ın yayınladığı ve FDA’in White Oak Kampüsü’ndeki dijital gösterimlerden sorumlu birim tarafından Biyolojik Değerlendirme ve Araştırmalar Merkezi (CBER) çalışanlarına gönderilen e-postada şu ifadeler yer aldı:

“Herkesi CNN yerine Fox göstermeye başlamamızla ilgili yapılan değişikliğin nedeni için bilgilendirmek istedim. Bu değişikliğin sebebi, mevcut yönetimin White Oak Kampüsü’ndeki kontrolümüz altında bulunan tüm monitörlerin Fox News’i göstermesini istemesidir. Sıkıntı için özür dileriz ancak şu anda ekranlardan herhangi birinde başka bir haber kaynağını göstermem mümkün değil.”