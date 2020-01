Abbasağa'ya kafe projesi krizinde devreye Kılıçdaroğlu girdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın Abbasağa Parkı'na kafe projesine karşı çıkılmasıyla ilgili "Her işi halka sorarsam hiçbir şey yapamam" açıklamasına ilişkin olarak "Her şeyi halka soracağız. Özellikle de yeşil alanlarla ilgili her konuda halka soracağız" dedi. "Bizi o makama getiren halkın kendisi, oylarıdır" diyen Kılıçdaroğlu, "Halka rağmen yönetemezsiniz" ifadesini kullandı.

Dünkü (8 Mayıs 2015) Balıkesir ve Manisa mitingleri öncesinde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Hürriyet'ten Okan Konuralp'in haberine göre özetle şunları söyledi:

‘Hiç umutlanmasın’

“Erdoğan, AKP’nin başarısızlığının kaygısını yaşıyor. Bu nedenle doğrudan devreye girdi, başarısızlığının üstünü örtmeye çalışıyor. Hukuku çiğnemesinin nedeni de bu. AKP’yi nasıl kurtarabilirim; onun da ötesinde kendimi nasıl kurtarabilirim derdinde. Ama hiç umutlanmasın ne yaparsa yapsın kendisini de AKP’yi de kurtaramayacak.

‘YSK uyarmalı’

YSK’nın seçimlerin tarafsızlığı ve güven içinde yapılmasından sorumlu olduğunu hepimiz biliyoruz. Eğer ‘Tepe yöneticinin Anayasa’ya göre sorumsuzluğu esastır. Onunla ilgili karar alamıyoruz’ diyorlarsa bu doğru bir davranış değildir. En azından uyarması gerekir. Sorumsuz birisinin hukuk sisteminin dışına çıkıp, kendi sorumsuzluğunu yasaları çiğnemek yoluyla işletmesi, böyle yoluna devam etmesi kabul edilemez.

'Anayasa’yı ihlal'

Hukukta temel bir kural vardır. Akli melekeleri olmayan insanların sorumsuzluğu kabul edilir ve yargı bunlara ceza bile vermez. Ancak onlara makam da verilmez. Şimdi kişi tepe noktada, yetkileri var. Hukukun üstünlüğüne inanması gerekiyor. Anayasa’ya uyma konusunda yemin de etti, tarafsızlığını koruyacağına dair namusu ve şerefi üzerine etti bu yemini. Öyleyse tarafsızlığını koruyamıyorsa Anayasa’yı ihlal ediyor demektir.

Abbasağa uyarısı

(Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın Abbasağa Parkı ile ilgili ‘Her işi halka sorarsam hiçbir şey yapamam’ açıklamasıyla ilgili) Her şeyi halka soracağız. Özellikle de yeşil alanlarla ilgili her konuda halka soracağız. Bizi o makama getiren halkın kendisi, oylarıdır. Halka rağmen yönetemezsiniz.

Patates tartışması

(Kilosu 5 TL’ye kadar çıkan patates fiyatları hakkında) İthalat yaparak, spekülatörlere dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğiz. Patatesin üretildiği yer belli. Çiftçiden kaça aldıkları da belli. Patatesi 4 liraya satan da belli. Bütün aktörler fiyatlar belli ve siz bu sorunu çözemiyorsunuz. Çözmek için dışarıdan patates getireceğinizi söylüyorsunuz. Bu sadece satanı değil üreticiyi de vuruyor. Patates üreten çiftçiyi de perişan ediyorsunuz demektir.