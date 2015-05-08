CHP'li belediye başkanı: Her işi halka sorarsam hiçbir iş yapamam

Gezi olayları süreci ve sonrasında forumlara ev sahipliği yapan Beşiktaş’taki Abbasağa Parkı’na, CHP’li belediye tarafından yapılmak istenen kafe inşaatı için giren iş makinesi halkın tepkisi üzerine çalışmayı durdurdu. Projeyi yapacaklarını belirten Hazinedar, kafeyi Beltaş firmasının işleteceğini söylerken, “Her işi halka sorarsam hiçbir iş yapamam” dedi.

Kafeyi halkın istediğini iddia eden Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın referandum önerisi de kabul görmedi. Bu akşam 19:00 için parkta toplanma çağrısı yapıldı.

DHA'dan Zeki Günal'ın haberine göre belediye yetkilileri, Abbasağa A Kapısı girişine ‘Kış Bahçesi’ adıyla yapılması düşünülen kafeyi mahalle muhtarının talep ettiğini söylese de, muhtar Yüksel Sağat bu iddiayı yalanlıyor.

Sabah erken saatlerde parka giren dozerin çalışması, yıkım haberi üzerine Abbasağa’ya gelen mahalle sakinleri tarafından parkın ranta açılacağı gerekçesiyle engellendi.

‘Sadece bir ağaç taşınacak’

ETHA’nın ulaştığı Beşiktaş Belediyesi Fenişleri Müdürlüğü yetkilileri, “Abbasağa Parkı’nın ufak bir bölümünde kış bahçesi yapmayı planlıyoruz. Yeşil dokuya ve ağaçlara herhangi bir zarar vermeyeceğiz. Sadece bir ağaç taşınacak”sözleriyle projeyi savundu.

Hazinedar: Her işi halka sorarsam hiçbir iş yapamam

Akşam saatlerinde Abbasağa Parkı’na gelen Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ise, parka inşa edilmesi planlanan kafenin Abbasağa’da yaşayanların talebi olduğunu öne sürdü. Projeyi yapacaklarını belirten Hazinedar, kafeyi Beltaş firmasının işleteceğini söylerken, “Her işi halka sorarsam hiçbir iş yapamam” dedi.

İleri Haber’den Rıfat Doğan, yıkım haberi üzerine parkta toplananlarla tartışan Hazinedar’ın yapılacak oylama neticesinde projenin hayata geçirilip geçirilmeyeceğine karar verileceğini söylediğini aktardı.

Ancak parktakiler, referanduma da karşı olduklarını, parkta hiçbir şekilde yapılaşma görmediklerini söyledi.

19.00’da Abbasağa’da

Beşiktaş Kent Dayanışması, “Abbasağa Parkının ağacı, kuşu, kedisi, köpeği, huzuru bize yeter” diyerek herkesi bu akşam saat 19.00’da parkta buluşmaya çağırdı.