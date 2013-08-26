Abbasağa Forumu'nda Pınar Selek atölyesi yapıldı

Gezi direnişi sonrası birbirinden değişik tartışma ve etkinliklerin mekânı olan Beşiktaş Abbasağa Parkı, 24 Ağustos Cumartesi akşamı özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Hala Tanığız Platformu’nun düzenlediği ‘Gezi Direnişi, Şiddet Karşıtlığı ve Barış- Bir Pınar Selek Atölyesi’ başlıklı etkinlik, ilgili bir kalabalıkla Küçük Forum alanında düzenlendi.

Lambda aktivisti Yeşim Başaran’ın moderatörlüğünde gerçekleşen atölyede Gezi direnişine dair farklı bireysel ve toplu deneyimler bu kez sosyolog-yazar Pınar Selek’in ‘Maskeler, Süvariler, Gacılar’ ve ‘Barışamadık’ kitaplarından hareketle tartışıldı. Habitat 2 döneminde Ülker Sokak’ta travestilere yönelik şiddeti bugünkü gelişmelerin başlangıcı olarak ele alan katılımcılar, bir kesimi ‘marjinal’ ilan eden ve ezen, safını farklı aktörlerle genişleten baskı sistemini kendi Gezi süreci deneyimleri üzerinden paylaştılar.

Şiddete karşı birlikte durmanın anlamını derinleştirmek üzere Selek’in Türkiye’deki farklı barış faaliyetlerini ele alan ‘Barışamadık’ çalışması eşliğinde özgürlüğün kurumsallaşması, park sürecindeki ortak hayat, barışı somutlaştırma, yerel hareketlere eklemlenme biçimleri gibi birbirinden ilginç konular ele alındı. Benzer atölyeleri farklı parklarda devam ettirmek isteyen katılımcılar, tabu sayılan bütün bu konulara yönelik bilimsel çalışma ve eylemleri sebebiyle on beş yılı aşkın zamandır hukuk eliyle kişilik katli ve hedef gösterme operasyonuna maruz kalan Pınar Selek’in davasını da direnişin bir parçası olarak takip etme konusunda ortak irade beyan etti.