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Dünya
Deutsche Welle

Abbas'a destek azalıyor

Gazze'deki çatışmalar sürdükçe, Filistin Özerk Yönetimi Lideri Mahmud Abbas'ın adı lider ve arabulucu olarak ön plana çıkıyor. Ancak Filistinliler arasında Abbas'a verilen destek giderek azalıyor.

28 Temmuz 2014 21:08


Filistin Özerk Yönetimi ve El Fetih lideri Mahmud Abbas tam anlamıyla arada kalmış durumda. Abbas, Batı tarafından Hamas ile İsrail arasında ateşkes sağlanmasında kilit bir rolde görülürken, ondan barışçıl tutumunu terk etmesini ve direnişe daha güçlü bir şekilde destek vermesini talep eden Filistinlilerin sayısı ise giderek artıyor. Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) adlı düşünce kuruluşundan Ortadoğu uzmanı Mattia Toaldo, 2005 yılından bu yana Filisitin Özerk Yönetimi liderliğini yürüten Abbas'ın popülaritesinin giderek kaybolduğunu söylüyor. Toaldo, “Kamuoyu desteği gözle görülür bir biçimde azaldı. Bu hafta yapılan bir kamuoyu yoklaması, Filistin halkının yüzde 60'ının Hamas'ı desteklediğini, yalnızca yüzde 20'sinin Abbas'ın tarafında olduğunu gösterdi" diyor.

İsrail Hamas'ın etkisini istemiyor

Filistinli iki grup olan Hamas ile El Fetih kısa bir süre önce teknokratlardan oluşan bir birlik hükümeti kurulması üzerinde uzlaşmıştı. Ancak iki rakip grup arasında birlik hükümeti altında kurulan işbirliği İsrail'in pek de hoşuna gitmedi. Abbas ile müzakerelerin yürütülmesinden yana olan İsrail hükümeti, Hamas'ın Filistin meclisi üzerindeki olası etkisini ise kesin bir dille reddediyor. Uzman Mattia Toaldo şöyle konuşuyor: “İsrail tarafında bir görüş değişikliği olduğunu sanmıyorum. Birlik hükümetinin başarısızlığa uğraması İsrail'in daha Gazze'deki kara operasyonu başlamadan önceki hedefiydi. İsrail'in Hamas tarafından desteklenen bir hükümeti yakın bir gelecekte kabul edeceğini sanmıyorum. ABD ve Avrupalılar ise bir birlik hükümetinin gerekli olduğu görüşündeler.”

Ramallah'ta bulunan Filistin Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin Direktörü Hani Masri de uluslararası beklentiler ile Filistinlilerin beklentileri arasında sıkışıp kalan Abbas'ın uzun vadede başarılı olabileceğine inanmıyor. Abbas'ın tutumunun İsrail ile barışçıl bir ilişkiden ve müzakerelerden yana olduğunu söyleyen uzman, “Abbas, intifadaya karşı, direnişe karşı, sadece şu ana kadar Filistinlilere barış getirmemiş olan ikili müzakerelere inanıyor. Oysa İsrail işgali, yeni Yahudi yerleşim inşa etmeyi sürdürdü ve Filistinlileri çok kötü bir duruma sürükledi. Eğer Abbas tutumunu değiştirmezse, Filistinlilerin lideri olarak kalmayı başarması çok zor" diyor.

Öte yandan Abbas'ın görevini bırakması halinde yerine kimin gelebileceği de şu anda meçhul. Olası aday olarak sadece Filistinli siyasetçi ve tıp doktoru Mustafa Bargudi'nin ismi zikrediliyor. Uzmanlar ise İsrail'in Bargudi’ye destek vermeyeceği görüşünde. Dolayısıyla Abbas’ın, alternatifsiz olduğu sürece, hem Batı'yı hem de Filistinlileri gözeten çifte rolünü oynamayı sürdüreceğine dikkat çekiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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