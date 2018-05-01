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Dünya
Deutsche Welle

Abbas: Yahudi soykırımından Yahudiler sorumlu

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Nazi dönemindeki Yahudi soykırımından Yahudilerin kendilerini sorumlu tuttu.

01 Mayıs 2018 21:52

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas Filistin Ulusal Konseyi'nde yaptığı konuşmada Yahudi soykırımı hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Wafa ajansının haberine göre, Abbas Nazi rejimi tarafından İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa'da yaklaşık altı milyon Yahudi'nin katledilmesinin sorumlusunun Yahudilerin kendilerinin olduğunu savundu. Abbas, soykırımın nedeninin antisemitizm olmadığını, Yahudilerin faizle borç vermek gibi "sosyal davranışlarının" soykırıma sebebiyet verdiğini öne sürdü.

Mahmud Abbas 1980'li yılların başında yazdığı doktora tezinde Yahudi soykırımını hafife alan ifadeler kullanmış ve siyonist harekete Hitler'le "ortak hareket etme" suçlamasında bulunmuştu. Abbas ilk kez 2014 yılında Yahudi soykırımı sırasında Yahudilerin katledilmesini "çağdaş dönemin en büyük suçlarından biri" olarak nitelendirmişti.

Abbas, bu yılın Ocak ayında yaptığı bir konuşmada ise İsrail'i bir "sömürge projesi" olarak nitelendirmiş ve "İsrail'in Yahudilerle hiçbir ilgisi olmadığını, Yahudilerin alet edildiğini" söylemişti. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, konuşmayı sert şekilde eleştirmiş ve "Abbas'ın yıllar önce Yahudi karşıtlığı ve soykırımın inkârı ile suçlanmasına neden olan şeyi tekrarladığını" belirtmişti.

Filistin Ulusal Konseyi 2009'dan bu yana ilk kez toplandı. Konseyde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı ele alındı.

dpa/BÖ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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