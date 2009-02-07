Abbas Türkiye'nin Gazze'deki rolünü övdü

Türkiye'nin rolüne övgü

Arap Barış Planı'nı Toptan'a verdi

Gül: Bağımsız Filistin Devleti kurulmalıdır

Erdoğan’la görüşme

Toptan: Hamas sürece dahil edilmeli

Resmi davetli olarak Ankara'yı ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la dün yaptığı görüşmenin ardından bugün de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve TBMM Başkanı Köksal Toptan’la bir araya geldi. Temaslardan dayanışma mesajı çıktı.Filistin lideri Abbas, Filistin'de kuşatmaya neden olmayacak ulusal birlik hükümetinin kurulmasını istediklerini belirtirken, Obama’nın gelişini de fırsat olarak gördüklerini söyledi.TBMM Başkanı Köksal Toptan'ı ziyaretinde, Filistin'de kuşatmaya neden olmayacak ulusal birlik hükümetinin kurulmasını istediklerini kaydeden Abbas, önlerinde yapılacak çok iş olduğunu belirterek, ''Önce iç uzlaşmayı tamamlayacağız, hükümeti kuracağız ve bu bizi seçimlere götürecek. Araplar arasındaki ihtilafların bittiği dönemi de özlüyoruz ki onlar da Filistin meselesine eğilebilsin. Bundan sonra barışı konuşabilir bir duruma gelmiş olacağız ki uluslararası katkıyla sağlanacak bu barış için Obama'nın gelişini fırsat olarak görüyoruz. Fırsat diyorum daha fazlasını söylemiyorum ama onlarla birlikte ve planların detayları üzerinde çalışabileceğiz diye inanıyoruz'' diye konuştu.Türkiye'nin, sorunların çözümünde temel ve etkili bir rolü olduğunu gördüklerini, bunu en belirgin olarak Gazze olaylarından sonra gördüklerini anlatan Abbas, ''Bütün Türk diplomasisi en hareketli günlerini yaşamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı Gül'den tutun Başbakan'a kadar, Dışişleri Bakanı'ndan bütün Türk diplomasisinin hareketliliğini ve etkinliğini gördük. Son 1 ay içinde Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile görüştüm, şimdi yine buradayım. Bu, Türkiye'nin ilgisini göstermektedir. Bu ilginin devamını ümit ediyoruz'' dedi.''Gördüğümüz kadarıyla önümüzde artık tek fırsat kaldı: Arap Barış Planı. İsrail bunu kabul etmezse artık ne olacak bilmiyorum. Çünkü bu plan, Golan tepeleri, 67 topraklarından ve Lübnan'ın Şeba eteklerinden çekilmeyi öngörüyor. Çünkü bu bizim hakkımız ve İsrail'in sorumluluğudur. 1968'den beri yapması gereken iş... Ama İsrail'in bir yandan işgale devam etmesi, bir yandan da barışa davet etmesi, kabul edilemez bir büyük çelişkidir.''Mahmud Abbas özetle şunları söyledi:- 'Filistin'de kuşatmaya neden olmayacak, ulusal birlik hükümetinin kurulmasını istiyoruz''- ''İsrail'in, 2002'de ilan edilen Arap Barış Planı'nı kabul etmekten başka çaresi yok''- ''Barış olmazsa alternatif, şiddet ve terörün baş göstermesidir, bu da yıkıcı sonuçlar doğurur''- "Ümitsizliğe teslim olmak istemiyoruz, barışa davetimizi devam ettireceğiz''- ''Türk diplomasisinin hareketliliğini ve etkinliğini gördük''- ''Barış için israil'in önünde tek fırsat var, kabul etmezse ne olacak bilmiyorum''- ''İsrail'in bir yandan işgale devam etmesi, bir yandan da barışa davet etmesi kabul edilemez büyük bir çelişkidir''Cumhurbaşkanı Gül de, Çankaya Köşkü'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, görüşmelerinde İslam dünyasının Filistin konusunda birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini konuştuklarını kaydetti.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Filistin ile ilgili en acil meselenin Gazze'deki tüm ambargo ve kuşatmaların kaldırılması, Filistin halkına yardımların en süratli biçimde ulaşması ve Gazze'nin yeniden imarı olduğunu bildirdi.ABD'de yeni bir yönetim ''iyi niyetlerle, diyalog anlayışıyla'' göreve başlarken, bütün Arap dünyasının, Filistinliler'in, birlik ve beraberlik içerisinde çözüm için hazır olmaları gerektiğini düşündüklerini belirten Cumhurbaşkanı Gül, ''Çünkü, acılar tekrar yaşanabilir, nasıl daha önce yaşandıysa...'' dedi.Cumhurbaşkanı Gül, kalıcı bir barışın sağlanması için Filistin Bağımsız Devleti'nin kendi topraklarının üzerinde muhakkak kurulması gerektiğini belirtti.Gül, “Bugün için en acil olan mesele de tabii ki Gazze'deki bütün ambargoların ve kuşatmaların kaldırılması ve oradaki Filistin halkına yardımların en süratli, hızlı şekilde ulaşması ve yıkılan, yakılan bütün Gazze'nin yeniden imarıdır” diye konuştu.Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada ise, dün Başbakan Erdoğan ile Abbas'ın Başbakanlık Resmi Konutu'nda görüştüğü anımsatılarak, görüşmeye ilişkin şu bilgilere yer verildi: ''Görüşmede, Filistin-İsrail sorunu güncel boyutlarıyla ele alınmış; bu bağlamda, Gazze'de ateşkesin kalıcı olması için atılabilecek adımlar, Filistin'de ulusal uzlaşı faaliyetlerinde gelinen son nokta ayrıntılı olarak gözden geçirilmiştir.Görüşmede ayrıca Sayın Abbas, Fransa, İngiltere ve Avrupa Parlamentosu'ndaki temasları hakkında da bilgi vererek, Türkiye'nin, Filistin-İsrail sorununun çözümü için gösterdiği barışçı çabalar ile Gazze halkına yönelik sergilediği insani dayanışma nedeniyle teşekkür etmiştir.Taraflar, Filistin ve bölgenin çok kritik bir süreçten geçtiği gerçeğinden hareketle, bütün Arap ve bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler içinde olan Türkiye'nin, özellikle çift taraflı, sürdürülebilir ateşkes şartlarının sağlanması, Gazze'ye yönelik insani yardımların ulaştırılması ve ulusal uzlaşı için Mısır'ın yürütmekte olduğu müzakerelere olumlu katkılarını sürdürmesi hususunda mutabık kalmışlardır.Taraflar, bütün bu konularda bundan sonra da yakın ilişki ve temas halinde olma ve etkin bir şekilde birlikte çalışma kararlılıklarını bir kere daha vurgulamışlardır.''TBMM Başkanı Köksal Toptan da, Abbas’ın Meclis’e yaptığı ziyarette, Filistin ile İsrail arasında kalıcı barışın önemine işaret ederek, ''Bu sürece Hamas'ın da dahil edilmesi ve siyasi sorumluluğa Hamas'ın katılması gerekir. Bu yapılmadığı takdirde, bölgedeki radikal unsurların güç kazanacağı endişesindeyiz'' dedi.Bölgede, geçici ateşkes olmakla birlikte henüz kalıcı bir ateşkesin sağlanamadığına dikkati çeken Toptan, 14 Ocakta İstanbul'da İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) Parlamentolararası İcra Komitesi toplantısına Filistin Meclisi temsilcilerinin de katılarak bilgi verdiğini söyledi. Yayınlanan deklarasyonda, ateşkesin sağlanması, arkasından ablukanın kaldırılması, Gazze'ye insani yardım sürecinin hemen başlatılması dileklerine yer verildiğini belirten Toptan, şöyle konuştu: ''Bunu gerçekleştirmek için dünyada yoğun gayretler var. Bunlar inşallah sonuç verecektir. Elbette kalıcı barışın tesisi için İsrail-Filistin-Arap dünyası arasındaki sorunların çözüme kavuşturulması gerekir. Ama Arapların kendi arasında, Filistin'in kendi içindeki sorunları da öncelikle çözmesi gerekir. Zannediyorum sizin de zaman zaman vurguladığınız gibi bu sürece Hamas'ın da dahil edilmesi ve siyasi sorumluluğa Hamas'ın katılması gerekir şüphesiz... Yoksa bu yapılmadığı takdirde, bölgedeki radikal unsurların güç kazanacağı endişesindeyiz.13 Kasım 2007'de bizim Meclisimizde yaptığınız konuşmada da vurguladığınız gibi bölgeye demokrasinin getirilmesi, bu gayretlerin sonucunda varılması gereken çok önemli bir hedeftir. Onun için TBMM olarak biz üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız. Kalıcı bir barış sağlansın, huzur tesis edilsin, İsrail ve Filistin, 1976 sınırları içinde varlıklarını sürdürsünler ve insanlar artık acı çekmesin istiyoruz.''