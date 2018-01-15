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Dünya

Abbas: Trump'ın barış çabaları göz boyamaktan başka bir şey değil

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Ocak (DHA) – Ramallah’ta konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu’daki barış çabalarının göz boyamaktan başka bir şey olmadığını söyledi

15 Ocak 2018 16:47

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Ocak (DHA) – Ramallah’ta konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu’daki barış çabalarının göz boyamaktan başka bir şey olmadığını söyledi.
Abbas \"Kudüs, Filistin\'in Ebedi Başkenti\" temasıyla düzenlenen 28. Dönem Çalışma Toplantısı\'nda yaptığı konuşmada, \"İsrail Oslo\'yu bitirdi. Dolayısıyla yeniden gözden geçirilmesi için masaya konulmalı” dedi. 
Filistin Kurtuluş Örgütü’nün düzenlediği bir konferansta konuşan Abbas Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ABD’yi arabulucuk yapabilecek ülkeler listesinden çıkardığını söyleyerek “(Trump) Bir tweet’inde demiş ki: Filistin’e barış görüşmelerini reddettiği için para vermeyeceğiz. Yazıklar olsun sana (Trump). Ne zaman görüşmeleri reddetmişiz?” dedi ve ekledi: “Siyasi barış görüşmeleri uluslararası arabulucular nezdinde gerçekleşmelidir, sadece ABD arabulucuğunda değil. Daha net söylememe gerek var mı? ABD’nin İsrail ve Filistin arasında arabuluculuk yapmasını kabul etmiyoruz.” 
Abbas, Filistin yönetiminin sadece geniş, uluslararası destek gören bir panel tarafından arabulucuğu yapılan ve ABD’nin de hala içinde bulunabileceği barış görüşmelerini kabul edeceğini söyledi. 
ABD’nin Birleşmiş Milletler ve İsrail elçilerini de konuya ilişkin tavırları sebebiyle eleştiren Abbas Nikki Haley ve David Friedman’ın tutumlarını “rezalet” olarak nitelendirdi.

 

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