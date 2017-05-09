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Dünya
Deutsche Welle

Abbas, Trump'ın arabuluculuğuna hazır

Filistin lideri Abbas, Trump'ın barış çabaları çerçevesinde İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşebileceğini duyurdu

09 Mayıs 2017 23:18

Filistin lideri Mahmud Abbas, bölgeyi ziyaret etmeye hazırlanan Donald Trump'ın barış görüşmelerini yeniden başlatma çabaları çerçevesinde İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile biraraya gelmeye hazır olduğunu söyledi.

Geçen hafta Washington'ı ziyaret eden Abbas bu açıklamayı, Ramallah'ta Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'le görüşmesinin ardından yaptı.

Abbas, "Trump'a işbirliğine ve barışı inşa etme çabaları çerçevesinde Netanyahu ile biraraya gelmeye hazır olduğumuzu ilettik" diye konuştu.

Filistin lideri, ilk yurtdışı ziyareti kapsamında Suudi Arabistan, Vatikan ve İsrail'i ziyaret etmeye hazırlanan Trump'ın işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Beytüllahim kentine yapacağı ziyareti dört gözle beklediklerini de belirtti.

Abbas, Trump'ın ziyareti sırasında Netahyahu ile bir görüşme yapılmasının gündemde olup olmadığına açıklık getirmedi.

Almanya'dan iki devletli çözüme destek

Ramallah'ta Abbas'la görüşen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de barış için tek seçeneğin iki devletli çözüm olduğunu söyledi.

Yeni bir barış sürecinin başlatılması gerektiğini dile getiren Steinmeier, "Bölgeyi iyi bilenler artık iki devletli çözümün acil olduğunun farkında" dedi.

Trump'ın Filistin politikası ne?

Trump yönetimi, 2014'te tıkanan barış görüşmelerini yeniden canlandırmak istiyor.

Washingon'ta Abbas'ı ağırlayan Trump, barışı sağlama konusunda iddialı konuşup, "Bu işi halledeceğiz. Yıllardır sandığı kadar zor olmayabilir" demişti.

Ancak Trump'ın Filistin politikasıyla ilgili belirsizlikler var. Trump, Şubat ayında İsrail Başkanı Netanyahu ile görüşmesi sonrası, Washington yönetiminin şu zamana kadar destek verdiği iki devletli çözüm planından geri adım atılabileceğini ima etmişti. Trump'ın "Eğer barışı sağlayacaksa tek devletli çözümü desteklerim" sözü, Batı Şeria'nın ilhakını isteyen İsrail'deki aşırı sağcıları memnun etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğundaki barış görüşmeleri, 2014'te Abbas önderliğindeki El Fetih ve Hamas arasında varılan birlik anlaşmasının ardından Benyamin Netanyahu'nun masadan kalkmasıyla tıkanmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/dpa/Reuters/ÖA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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