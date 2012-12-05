Abbas teşekkür için Türkiye'ye geliyor

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nebil Maruf, Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin, Filistin'in BM'de ''üye olmayan gözlemci devlet statüsü'' kazanmasının ardından gerçekleştireceği ilk ziyaret olduğunu belirtti.

Abbas'ın ziyaret esnasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile temaslarda bulunacağını kaydeden Maruf, ziyaretin amacının Filistin davasına arka çıkan Türk hükümetine teşekkür etmek olduğunu söyledi.

Maruf, Abbas'ın Türk yetkililerle, Fetih ile Hamas arasında milli mutabakat hükümeti kurulması çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunacağını kaydetti.