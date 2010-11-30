Abbas Güçlü: Parası olan KPSS'de kopya çekti

T24 - Haftasonu yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndaki (KPSS) iki soru kafaları karıştırdı. Sorulardan birinin Merkez Bankası Başkanı'nın sorulmasıyla adaylar ceplerinden çıkardığı paralardan "kopya" çekti.

Milliyet gazetesi yazarı Abbas Güçlü'nün "Cebinde parası olan KPSS'de kopyayı çekti!" başlığıyla yayımlanan (30 Kasım 2010) yazısı şöyle:



Cebinde parası olan KPSS'de kopyayı çekti!



Hafta sonu Kamu Personeli Seçme Sınavı, KPSS vardı. Yaklaşık 2.5 milyon kişi girdi.

Sınav iki bölümdü. İlkine ortaöğretim mezunları yani lise mezunları; ikincisine de ön lisans mezunları girdi.

Sınavda öylesine çarpıcı sorular vardı ki üzerinde çok tartışılır.

Örneğin 1982 Anayasası’na göre cumhurbaşkanın görev süresi soruluyor. Eski haliyle mi yoksa yeni haliyle mi? O belli değil.

Gül, şimdi 5 yıl mı görev yapacak, yoksa 7 yıl mı?

Ankara bile hâlâ işin içinden çıkamamışken gençlerin ne kadarı bu soruyu doğru cevapladı gerçekten merak konusu.

Ama daha komik olanı, Merkez Bankası Başkanı’nın ismine yönelik soru. Bilen bilir ama bilmeyenler için kopya malzemesi ceplerindeki kâğıt paralarda mevcuttu. Ve pek çoğu da öyle yaptı, cebindeki kâğıt parayı çıkarttı ve D. Yılmaz imzasını görüp doğru seçeneği işaretledi.

Pek çok gözetmen, adayların neden kâğıt paraları çıkartıp baktıklarını ancak sınav bittikten sonra anladı. Hatta bazı salonlarda bu konuda polemik bile yaşanmış. Gözetmenler, neden parayı masanın üzerine koydunuz deyince, aday, arkadaşıma dolmuş parası vereceğim, unutmayayım diye cevabını vermiş.

ÖSYM şimdi bu soruyu iptal edecek mi etmeyecek mi? Gelişmeleri hep birlikte izleyeceğiz. Ama bu kadarı da olmaz dedirttiği kesin!

ÖSYM, iptal edilen sınavda da Avrupa Merkez Bankası Başkanı’nın ismini sormuştu. O zaman da cebinde euro olanlar rahatlıkla kopya çekmişti.

Anlayacağınız kopyacılara kızıyor gibi görünen ve onları yakalamamak için elinden geleni yapan ÖSYM, adayların toplu kopya çekmeleri için elinden geleni esirgemiyor.

Ama görünen o ki onlar da politikacılar gibi paralı olanları seviyor anlaşılan!..



