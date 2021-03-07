Abbas Güçlü: 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması hayal kırıklığı yaratmış; bazı branşlara tek kadro bile verilmemiş"

Milliyet gazetesi yazarı Abbas Güçlü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının 'hayal kırıklığı' yaratığını yazdı.

Kadro dağılımı ve atanacak kadro sayısının beklenenin altında olduğunu ifade eden Güçlü şöyle yazdı:

"Kadro dağılımı hiçbir branşı memnun etmedi! İlk hayal kırıklığı 40 bin kadro beklerken, 20 bin kadro açıklanmasıyla gelmişti, bu da tuzu biberi oldu. “Aday öğretmen” tanımlaması, formasyon, parçalanmış öğretmen aileleri, ücretli öğretmenlik ve 2019 KPSS’de yaşananlar ise unutulacak gibi değil!..

Atama bekleyen öğretmen aileleri içerisinde sevinenler yok mu? Elbette var ama genelde, moraller dibe vurmuş durumda. Fransızca gibi bazı branşlar var ki tek kadro bile verilmemiş!

Bilişim Çağı’ndan, dijital eğitimden, kodlama ve yazılımın olmazsa olmazlığından söz ederken Bilişim öğretmenlerine verilen kadro sadece 50! Sosyal bilimleri yok etme çabamız ise ısrarla devam ediyor. Verilen kadro, hepsi hepsi 155!.. Peki, aslan payı hangi branşlara gitti? En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu ama onlar da memnun değil!..

Yıl içerisinde atamaların devamı umarız artarak gelir ve adil bir dağılım gerçekleşir...

Haydi hayırlısı diyoruz!"

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TIKLAYIN: Kontenjanlar açıklandı; en çok atama sınıf, özel eğitim, İngilizce ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği alanlarında yapılacak