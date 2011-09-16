-Abbas: Artık dünya bizi tanısın TEL AVİV (A.A) - 16.09.2011 - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler'de Filistin Devleti'nin üyeliğini istediklerini, bunun başvurusunu yapacaklarını belirterek, ''Artık dünya bizi tanısın'' dedi. Abbas, önümüzdeki hafta Filistin Devleti'nin BM'nin 194. üyeliği için yapacağı başvuru öncesi, Filistin halkına seslendi. Abbas'ın, Ramallah'ta Mukata Başkanlık konutunda, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) temsilcileri, Filistinli grupların üyeleri ve bazı İşadamlarının da hazır bulunduğu toplantıda yaptığı açıklamalar, Filistin devlet televizyonu başta olmak üzere bazı kanallar tarafından naklen yayımlandı. Kudüs'ün önceden de Filistinlilerin başkenti olduğunu, başkenti Kudüs olan Filistin devletini "geri kazanmak istediklerini" belirten Abbas, BM'nin Genel Kurul çalışmaları sırasında, üye olma taleplerini BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun'a iletmek üzere genel kurula katılacağını söyledi. Abbas, "BM Güvenlik Konseyi'ne gidiyoruz...İnanmıyorsunuz değil mi...Ama biz bunu yapacağız" dedi. "Biz yasal bir mücadele veriyoruz" diyen Abbas, İsrail'in işgaline son vermede gösterdikleri samimi çabaların nihayet bir çözüme eriştiğini, halihazırda BM üyesi ülkelerden 126'sının Filistin'i tanıdığını vurguladı, Filistin'e destek veren tüm ülkelere teşekkür etti. BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında da Filistin halkının 63 yıldan fazladır çektiklerini aktaracağını belirten Abbas, işgal altındaki tek milletin Filistinliler olduğunu dile getirdi. İsrail'le müzakerelere dönüş kapısını da kapamayan Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Abbas, BM'den çıkacak sonuç ne olursa olsun, bu konuda ne kadar engelleme bulunursa bulunsun, bu müzakerelerin devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. -"Eylül gösterileri barışçıl olsun"- BM'ye üyelik talebinin desteklenmesi amacıyla yapacakları gösterilerde Filistinlileri barışçıl hareket etmeye çağıran Abbas, şöyle devam etti: "Bundan sonra girişeceğimiz bütün hareketler de barışçıl olacaktır. Bazılarının beklediği gibi, bu yolda bazı tuzaklara kesinlikle düşmeyeceğiz. Herkesi kadın, erkek, tüm Filistinlileri birlik olmaya çağırıyorum... Lütfen bunu bozacak, barışçıl olmayan yöntemlere izin vermeyiniz. Bunlar bizim davamıza zarar verecektir." Öte yandan, Gazze Şeridi'ndeki Hamas hükümetinin Başbakanı İsmail Haniyye'nin danışmanı Dr.Yusuf Rızka, "Abbas'ın konuşmasının yeni bir şey getirmediğini" ifade etti.