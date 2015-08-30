ABBA’nın piyanosu açık artırmada

Dünyaca ünlü İsveçli pop müzik grubu ABBA’nın en popüler şarkılarını çaldığı piyanosu 29 Eylül’de açık artırmada satışa sunulmaya hazırlanıyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, Sotheby’s müzayede evinde düzenlenecek olan ‘Rock ve Pop’ temalı açık artırmada görücüye çıkacak olan piyanonun 900 ila 1200 dolar arasında bir ücretle satılması planlanıyor.

ABBA grup üyelerinden Benny Andersson’un ‘büyük bir ilham kaynağı’ olarak nitelendirdiği piyanoda, Andersson’un imzası da yer alıyor.

Dünya çapında fenomen hale gelen Mamma Mia, Waterloo ve Dancing Queen şarkılarının ilk kez çalındığı piyano, grubun en popüler şarkılarında da yer almasıyla ön plana çıkıyor.