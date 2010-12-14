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Yaşam

ABBA THE SHOW İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A)

14 Aralık 2010 01:22

-ABBA THE SHOW İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 13.12.2010 - Efsanevi Abba grubunun müzisyenleri Ulf Anders, Hilmer Andersson ve Mats Sture Ronander, ''Abba The Show'' adlı konserleriyle İstanbullu hayranlarıyla buluştu. Haliç Kongre Merkezi'nde ''Good Music In Town Festival'' kapsamında düzenlenen konserde, dünyayı uzun yıllar peşinden sürükleyen efsane grup Abba'nın eski üyelerinden saksafon sanatçısı Ulf Anders, flüt sanatçısı Hilmer Andersson ve gitarist Mats Sture Ronander'in sahne aldı. ''Abba The Show'' ile müzikseverler, grubun 2005 yılında ''Eurovision tarihinin en iyi şarkısı'' seçilen ''Waterloo'' başta olmak üzere ''Money, Money, Money'', ''Mamma Mia'', ''Dancing Queen'' ve ''I Have a Dream'' gibi birçok klasikleşmiş şarkısını dinleme imkanı buldu. Konserde, sanatçılara, aralarında Londra Senfoni Orkestrası'nın üyelerinin de bulunduğu 20 kişilik orkestra eşlik etti. Daha önce Royal Albert Londra ve Hollywood Bowl adlı gösteri merkezlerinde kapalı gişe sunulan, bu yıl Avrupa turnesi kapsamında 100 bin seyirciye ulaşan gösteri İstanbul'da ilk kez yapıldı.

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