ABBA'nın yeni şarkıları yolda: Dördümüz 40 yıldır ilk kez stüdyoda bir araya geliyoruz

"Money, Money, Money" şarkısıyla ünlü İsveçli müzik grubu ABBA'nın kurucularından Björn Ulvaeus, grubun yeni şarkılarının yolda olduğunu doğruladı. Grup, geçtiğimiz sene hazırlık yaptıklarını duyurmuş; ancak Koronavirüs, takvimde değişikliğe gitmelerine neden olmuştu.

ABBA'nın yeni jenerasyonlardan sevenleri uzun süredir ekibi yeniden bir araya getirecek projelerin yayımlanmasını bekliyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; yeni röportajda Ulvaeus, ekibin yaptıkları çalışmalara dair konuşmak için Stockholm'de buluştuğunu ve yeni parçaların yakında yayımlanacağını söyledi.

76 yaşındaki müzisyen şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl kesin olarak yeni müzik gelecek, bu artık muhtemel bir durum değil, gerçekleşecek. Biz gerçekten ama gerçekten iyi arkadaşlarız. Dördümüz 40 yıldır ilk kez stüdyoda bir araya geliyoruz. Tarif etmesi zor ama aramızda çok güçlü bağlar var."

Gazeteci Geoff Lloyd, "Reasons To Be Cheerful" isimli podcast programında grubun 5 şarkı kaydettiğini açıklamıştı. Ayrıca grubun hologramlı konserler gerçekleştirebileceğini belirtmişti.