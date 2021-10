ABBA , 40 yıl aradan sonra yeni albüm 'Voyage' ile geri dönüyor

T24 Dış Haberler

Pop müzik efsaneleri ABBA, 40 yıl sonra ilk stüdyo albümlerini çıkaracaklarını duyurdu.

Voyage isimli albümün kasım ayında yayınlanacağı bildirildi. Albümün ardından grup üyelerinin gerçek hareketlerinden esinlenerek yaratılan avatarların da Mamma Mia ve Westerloo gibi ünlü şarkıların söyleneceği bir konser vereceği açıklandı.

1982'de dağılan grubun üyeleri 2018'de ilk kez bir sahne şovu için kendilerini hep beraber stüdyoda bulmuştu. Grubun üyelerinden Benny Andersson, "İlk başta sadece 2 şarkıydı; sonra birkaç tane daha kaydedelim dedik" diye konuştu.

Grup sonuç olarak yeni albüm için 10 parça kaydetti. Bu şarkılardan ikisi perşembe günü albümün duyurulduğu küresel basın konferansında dinletildi.

Dinletilen ilk şarkı olan 'I Still Faith In You', grup üyelerinin birbiriyle bağını anlatıyor. İkinci parça 'Don't Shut Me Down" ise bir kadının yıllar sonra terk ettiği partnerine dönmesini anlatıyor.

ABBA, uzun süre boyunca tekrar bir araya gelme tekliflerini kabul etmemişti. İddialara göre grup üyeleri 2000 yılında bir turne için kendilerine yapılan 1 milyar dolarlık teklifi kabul etmedi. 2013'te BBC'ye verdiği bir röportajda Agnetha, ABBA'yı geçmişte bırakmanın daha iyi olacağını söylemişti; "Çok uzun zaman önceydi. Artık yaşlanıyoruz ve farklı hayatlarımız var" demişti.

'Avatar'lı konserler 2022'de

ABBA Voyage konserleri için grubun dört üyesinin gençliğinin avatarları yaratıldı. Konserler 2022'de Londra'daki 'özel' olarak inşa edilmiş bir arenada verilecek. Hayranların bilet alabileceği gidebileceği konserde gerçek ABBA üyeleri değil, onların avatarları digital olarak sahne alacak. 1 haftada 6 konser verecek avatarlara 10 parçalık bir enstrümental grup eşlik edecek.

"ABBA-tar"ları Star Wars'un yaratıcısı George Lucas'ın kurduğu Industrial Light and Magic grubu dizayn etti. Projede 850 kişi çalıştı.