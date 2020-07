İsveçli müzik grubu ABBA'nın üyelerinden Björn Ulvaeus, bu yıl içinde iki yeni single çıkaracaklarını duyurdu.

CNBC kanalına konuşan Björn Ulvaeus, ABBA'nın yeni şarkılarının ne zaman geleceği sorusuna "Sanırım bu yıl için de bir zaman" dedi. Şarkılardan birinin adının "I Still Have Faith In You" diğerinin ise "Dont' Shut Me Down" olduğu belirtildi.

ABBA'nın son single parçası Thank You For The Music, 1983 yılında çıkmıştı. 35 yıl sonra grup olarak stüdyoya girmenin nasıl bir his olduğu sorusuna yanıt veren Ulvaeus, "Çok ilginçti, yarım saat içinde eski olduğumuz hâldeydik" dedi.