ABB, MASAK'a başvurdu: Hafriyat işinin alan Osmanlıspor'un eski ortakları Beyaz TV’nin eski hissedarları çıktı

Ankara’da Melih Gökçek döneminde belediyenin hafriyat ihalesini düşük paralarla alan Osmanlıspor’un eski iki ortağının, yine Gökçek’lere ait Beyaz TV’nin eski hissedarları olduğu ortaya çıktı. Ortaklardan Ali Sabit Aksoy ve İbrahim Gülerce’nin belediye şirketlerinde genel müdürlük görevi de yürüttüğü tespit edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) avukatlarınca, Gökçek’ler ve Osmanlıspor arasındaki ilişkiler ağının araştırılması için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından inceleme yapılması talep edildi.

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Gökçek’in, belediyenin hafriyat sahalarının işletilmesi ihalesini belediyeyi zarara uğratarak Osmanlıspor’a verdiği ortaya çıkmıştı. Belediye yönetimi Gökçek ve 13 bürokratı ile Osmanlıspor yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Hafriyat ihalesini alan Osmanlıspor AŞ’nin üç ortağının yakın zamana kadarAli Sabit Aksoy ve İbrahim Gülerce olduğu belirlendi. Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ınAksoy ve Gülerce’nin, aynı zamanda Melih Gökçek’in oğlu’in genel koordinatörlüğünü yaptığı Beyaz TV ile bağları olduğu da ortaya çıktı.

Gülerce'nin kardeşi çıktı

Ali Sabit Aksoy, Beyaz TV’nin yayıncı şirketi Kanal Beyaz AŞ’nin eski adı Ses Televizyonu AŞ’nin kurucusu ve ortağı iken FETÖ itirafçısı Hüseyin Gülerce’nin kardeşi İbrahim Gülerce de kanalın diğer ortağı çıktı. Bu iki ismin, aynı zamanda Gökçek’in başkan olduğu dönemde belediye şirketleri Metropol, Belka, Seğmenler Su A.Ş.’de hem yönetim kurulu üyeliği hem de genel müdürlük görevlerinde bulunduğu belirlendi.

İnceleme yapan büyükşehir belediyesi yetkilileri, Beyaz TV’nin 30 milyonluk hissesinin 12 milyon TL’sinin Ayrancı’da bir oto lastiği tamir ve bakım işletmesine sahip olan Durali Altınordu’ya, geri kalan 18 milyonluk hissenin ise İhsan Akalan adlı bir fotoğrafçıya ait olduğunu tespit etti. Akalan’ın, Gökçek’lerin geçmiş yıllarda kurdurduğu Ankaragücü AŞ’nin de hissedarı olması dikkat çekti.

MASAK'a başvuru

Osmanlıspor hakkında suç duyurusunda bulunan ABB avukatları, dilekçede, savcılıktan Osmanlıspor’un hesaplarının araştırılması için MASAK’a başvurulmasını, elde edilen bilgi ve belgeler üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmasını talep etti.