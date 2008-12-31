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Yaşam

Abazoğlu bu kez Paris'te

Cengiz Abazoğlu, 2009 Haute Couture Yaz Koleksiyonu'nu 26 Ocak’ta modanın başkenti Paris’te sergileyecek.

31 Aralık 2008 02:00

Cengiz Abazoğlu, 2009 Haute Couture Yaz Koleksiyonu'nu 26 Ocak’ta modanın başkenti Paris’te sergileyecek.

Bugüne dek çarpıcı ve dinamik tasarımlarıyla birçok başarılı koleksiyona imza atan tasarımcı Cengiz Abazoğlu, 2009 Haute Couture Yaz Koleksiyonu'nu 26 Ocak’ta modanın başkenti Paris’te sergileyecek. Abazoğlu, Paris Moda Haftası kapsamında düzenleyeceği defileyle Chanel, Dior, Valentino gibi dünya moda devleriyle bir araya gelecek. Sekiz yıldır dünyanın en iyi oteli seçilen George V Hotel’de düzenlenecek defile öncesinde Deniz Akkaya, Abazoğlu’nun 2009 Haute Couture Koleksiyonu çekimleri için birbirinden cesur pozlar verdi.

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