Abartılı harçlık, çocuğu sorumsuzlaştırıyor

Psikolojik danışman Orhan Keskin, birçok ebeveynin, 'ben çok çektim, çocuğum çekmesin' diyerek gereğinden fazla harçlık verdiğini, bunun da çocuğun gelişimi açısından son derece sakıncalı olduğunu söyledi.



Zaman gazetesine yaptığı açıklamada; harçlığın paranın değerini öğretmek ve sorumluluk duygusu için verilmesi gerektiğini, "harcatmak" için olmadığını ifade eden Keskin, anne ve babaların, zamanında kendilerinin bazı imkânları elde edememenin ezikliğiyle çocuklarına abartılı biçimde harçlık verdiğini kaydetti. Her çocuğun temel ihtiyaçlarının yanında, anne ve babanın hoş görüp verdiği fırsatlar olmasının normal olduğunu söyleyen Keskin, "Harçlıkla zamansız ve abartılı bir şekilde tanışan çocuklarda, doyumsuzluk ve sorumsuzluk duygusunun yanında bazı davranış bozuklukları da görülmektedir." şeklinde konuştu.



Çocuklara cep harçlığının, küçük yaştan itibaren parayı kullanabilme ve idare edebilme kabiliyetini geliştirmek için verilmesi gerektiğini vurgulayan Orhan Keskin, bunun ilköğretimden başladığını kaydederek, "Harçlığın fazla verilmesi, çocuğun bunu bir güç gösterisi olarak kullanmasına ve savurgan olmasına, ilerleyen yaşlarda ise tatminsizlik ve doyumsuzluk hislerine kapılmasına yol açabilmektedir. Az verilmesi durumunda ise eziklik yaşanabilir. Ayrıca kardeşler arasında da yaşa göre dengeli olarak verilmelidir." dedi.

