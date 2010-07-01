'Abant'taki tahribat geri döndürülemez!'

T24 - Abant Tabiat Parkı’nda Bolu Valiliği’nce yapılan çalışmalara Çevre ve Orman Bakanlığı’nca onay verildi, valilik çalışmaların Uzun Devreli Gelişme Planı (UDGP) çerçevesinde yapıldığını belirtti. Ancak tabiat parkının nasıl korunacağını belirten UDGP’nin proje yöneticisi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tunçer, yapılan tahribatın 100 yıl geçse dahi geri döndürülemeyeceğini söyledi.
Prof. Tunçer ‘vahşice’ bulduğu çalışmalar için, “Kazma bile sokulmaması gereken yere dozerler girdi. Faytonla dolaşılması gerekiyordu, 12 metre genişlikte araba yolu yaptılar” dedi.
UDGP’nin iki yılda, uzman kişilerden oluşan heyet tarafından yapıldığını belirten Tunçer, bilimin kenara atılıp apar topar çalışma hazırlandığı ve bunun da Abant’ı mahvettiğini savundu:
“Valilik vahşice bir uygulama yaptı. Bu konuda davalar da açıldı. İçişleri Bakanlığı, eski Vali Halil İbrahim Akpınar’ın yargılanmasına izin vermedi ancak İl Özel İdaresi’ndeki yetkililer hakkında dava açıldı. Plana göre Abant’a araç bile girmemesi gerekiyordu ancak araçlar için 12 metreye varan yol çalışması yapıldı. Tonlarca toprak döküldü. Su samurları gibi hayvanların yuvaları bozuldu. Nilüfer ve daha birçok bitki örtüsü olumsuz etkilendi. Tabiat Parkı’na bırakın dozerle girmeyi kazma kürekle bile girilmemesi gerekirdi.”
UDGP’nin tabiat parkları için bir ‘anayasa’ niteliği taşıdığını belirten Tunçer üzgün: “Anayasa çiğnendi. Çalışmalar tüm uluslararası sözleşmelere aykırıydı. Yeni vali (İbrahim Özçimen) tüm uzmanları bir araya getirerek bir toplantı yaptı. Madde madde zararın nasıl telafi edileceği belirlendi. Yolun 12 metreden sekiz metreye düşürülmesi, göl su seviyesinin yavaş yavaş düşürülmesi, yolun doğal taşla döşenmesi, Yavru Abant için biriktirilen suyun boşaltılması, bölgeye yeni otel yapımı yerine Mudurnu’daki yayla evlerinin restore edilmesi, bu alanların turizme kazandırılması gibi kararlar alındı. Ancak yapılanlar 100 yıl geçse yerine getirilemez. Bu yapılanlar ekolojik bilgisizliğin acı bir örneğidir.”
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu da www.abantyokoluyor.com
sitesinde 10 bine yakın imza atıldığını söyledi. “Bu kadar insanın olaya hayır diyor. Bakanlık nasıl böyle bir olayı destekliyor? Anlamak zor” diyen Külköylüoğlu, “UDGP’de en az 15 maddeye aykırı çalışma yapıldı. Yol genişliği, gölün önüne set çekilmesi, kıyının doldurulması, yeni gölet gibi... Bundan sonraki çalışmalar Abant’ı kurtaramaz, tahbirat geri döndürülemez.”