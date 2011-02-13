-ABANT'TAKİ BUZ YASAĞINA UYMADILAR BOLU (A.A) - 13.02.2011 - Hafta sonu Abant Tabiat Parkı'na gelen tatilcilerden bazıları, yasak olmasına rağmen, fotoğraf çektirmek için, buz tutan Abant Gölü'nün üzerinde yürüdü. Her mevsim ayrı bir güzelliği olan Abant'ta hafta sonunu geçirmek isteyen tatilcilerden bir kısmı, Bolu Çevre ve Orman Müdürlüğünce yasaklanmasına rağmen buz tutan gölün üzerinde yürüyüş yaptı. Gölün üzerinde yürürken fotoğraf çektiren tatilciler, yaptıkları şeyin tehlikeli olduğunu bildiklerini ancak buzun kalın olduğunu ve kırılmayacağını düşündükleri için yürüyüş yaptıklarını söyledi. Yetkililer, her türlü önlemi almalarına rağmen tatilcilerin gölün üzerinde yürüyüş yapmaktan vazgeçmediklerini ileri sürdü.