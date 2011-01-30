-ABANT'TA KAYAK KEYFİNE SON BOLU (A.A) - 30.01.2011 - Bolu İl Özel İdaresi, Abant Tabiat Parkı'nda kayak yapmayı yasakladı. Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahsin Akduman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parka gelen tatilcilerin kızaklar ve şambrellerle bilinçsiz ve kontrolsüz şekilde kaymalarının, her yıl çok sayıda yaralanmaya neden olduğunu belirtti. Abant'ta kayak yapılacak bir pistin bulunmadığını ifade eden Akduman, şunları söyledi: ''Burada köylüler kamyon, otomobil lastiklerini kullanarak ve tahta kızaklarla tatilcilere kayak yaptırmaya çalışıyor. Bu da birçok kazanın meydana gelmesine neden oluyordu. Geçtiğimiz günlerde bir kişi kayak yaparken düşerek sakatlandı ve yardımına Bolu'dan gelen sağlık ekipleri yetişti. Kazalara ya da yaralanmalara karşı önlemler de alınmış değil. Tatilcilerin yaralanmaması için bölgede kayak yapılmasını yasakladık. Bölgede bulunan jandarma ekipleri ve görevliler kayak yapılan alanları sık sık denetleyerek, kayak yapanları uyarıyor.'' Akduman, Abant Tabiat Parkı'nın işletilmesiyle ilgili ihale yapacaklarını dile getirerek, Abant'taki birçok alan için ihaleye çıkılacağını, bu ihaleler içinde kayak yapılacak alanların da yer alacağını bildirdi. İhalenin ardından belirlenen yerde, gerekli önlemler alındıktan sonra kayak yaptırılabileceğini ifade eden Akduman, ''Kayak yapılacak alanlarda sağlık ekipleri de yer alacak. Uygun görülen malzemeler kullanılarak kayak yaptırılacak. Bu şekilde hem tatilciler rahat ve yaralanmadan kayak yapabilecek hem de bir karmaşıklık yaşanmayacak'' dedi. Tatilciler ise kış aylarında Abant'ta en eğlenceli etkinliğin şambrellerle kaymak olduğunu belirterek, alınan kararla tatilcilerin eğlencesinin kısıtlandığını ifade etti.