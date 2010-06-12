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Çevre

Abant'da sevindiren gelişme

Abant Gölü çevresinde gerçekleştirilen doğa katliamının ardından Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ilk kez konuyla ilgili açıklama yaptı.

12 Haziran 2010 03:00

T24 - Bolu Valiliği’nin emri ile Bolu Özel İdaresi tarafından, Abant Gölü çevresinde gerçekleştirilen doğa katliamının ardından Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ilk kez konuyla ilgili açıklama yaptı.

Zonguldak CHP Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün yazılı soru önergesini 2 ay sonra yanıtlayan Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, şu bilgiyi verdi:

“Bakanlığımızca oluşturulan komisyonca Tabiat Parkı’nda incelemeler yapılmış ve tespit edilen hususları içeren 23 Mart 2010 tarihli inceleme raporu Bolu Valiliği’ne gönderilerek, göl kotunun eski seviyesine getirilmesi ve parkın bilimsel esaslara göre yönetilmesi istenmiştir.”

Bolu Valisi Halil İbrahim Akpınar’ın yerine gelen İbrahim Özçimen, dün vilayette Abant ile ilgili bir toplantı yaptı. Abant’ın geleceği için ortak akıl toplantısı olarak nitelenen buluşmaya katılan yetkililer, görüşlerini bildirdi. Yetkililer, su seviyesinin normalden 140 santimetre yüksek olduğunu belirterek, bunun acilen 70 santimetre düşürülmesini ve böylece kurumaya başlayan ağaçların kurtarılmasını istedi.



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