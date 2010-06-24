Abant Platformu 'Vesayet ve Demokrasi'yi tartışıyor

T24- Abant Platformu katılımcıları “demokrasi” toplantıları serisinden bu sefer “Vesayet ve Demokrasi”yi masaya yatıracaklar. Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in de katılacağı programa yoğun bir katılım bekleniyor.
Abant Platformu’nun gelenekselleşen mekanı Bolu/Abant gölü atmosferinde 25-27 Haziran tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 22. Abant Toplantısının açılış konuşmasını Prof. Dr. Ergun Özbudun “Vesayetçi Anayasa Mühendisliği” başlıklı sunumuyla yapacak. Serap Yazıcı, Mustafa Erdoğan, Cengiz Aydoğdu, Cemil Koçak, Orhan Gazi Ertekin, Reşat Petek, Faik Tarımcıoğlu, Mümtaz’er Türköne, Lale Kemal, Eser Karakaş, Recep Kaymakcan, Süleyman Yaşar, İhsan Dağı, Bejan Matur, Necdet Subaşı, Yıldız Ramazanoğlu ve Orhan Kemal Cengiz’in tebliğ sunacağı toplantıda “Vesayet ve Sistem Tartışmaları”, “Vesayet ve Yargı”, “Demokrasi ve Dış Güvenlik”, “Vesayetçiliğin Taşıyıcı Aktörleri”, “Gündelik Hayatta Siyasal ve Toplumsal Sorunlar Karşısında Vesayet” alt başlıkları ele alınacak.
Oturum başkanlıklarını Gültekin Avcı, Ahmet Turan Alkan, Ayhan Aktar ve Orhan Miroğlu’nun yapacağı toplantı Pazar günü sabah yapılacak değerlendirme oturumuyla son bulacak…
Abant Platformu daha evvel “Yeni bir toplumsal mutabakat için demokratikleşme, “Demokratikleşme: 12 Eylül’den AB’ye Siyasi Partiler”, “Savaş ve Demokrasi” ve “Demokratik Hukuk Devleti” üst başlıklarında düzenlediği demokrasi konulu toplantılar düzenlemişti.
Yeni anayasa çalışmalarının tartışıldığı bu günlerde, Abant katılımcılarının 22. kez bir araya gelerek düzenleyeceği bu toplantıya geniş bir medya ilgisi de bekleniyor. Program, Mehtap TV ve platformun internet sayfası üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
Düzenlenecek organizyonun programı ise şöyle:
I. GÜN CUMA 25 Haziran
09.30-12.00 Açılış Oturumu
Protokol Konuşmaları
Vesayetçi Anayasa Mühendisliği Ergun Özbudun
12.00-14.00 Öğle Arası
14.00-16.30 I.OTURUM
14.00-15.30 Vesayet ve Sistem Tartışmaları
Oturum Başkanı: Fuat Keyman
Parlamenter, Başkanlık ya da Yarı Başkanlık Sistemi ve Vesayetçilik Sorunu Serap Yazıcı
1982 Anayasasına Göre Cumhurbaşkanlığı ve Vesayet Mustafa Erdoğan
Merkeziyetçilik Aracı Olarak İdari Vesayet Cengiz Aydoğdu
Vesayet ve Siyasi Partiler Cemil Koçak
15.30-17.00 I.Oturumun Müzakeresi
17.00-17.30 Çay-Kahve arası
17.30-20.00 II. OTURUM
17.30-18.30 Vesayet ve Yargı
Oturum Başkanı: Gültekin Avcı
Anayasa Mahkemesi Orhan Gazi Ertekin
Yüksek Yargı Reşat Petek
Askeri Yargı Faik Tarımcıoğlu
18.30-20.00 II. Oturumun Müzakeresi
II. GÜN CUMARTESİ 26 Haziran
09.30-12.00 III. OTURUM
09.30-10.30 Demokrasi ve Dış Güvenlik
Oturum Başkanı: Ahmet Turan Alkan
Dış Güvenlik Reformu Mümtaz’er Türköne
Silahlı Gücün Demokratik Denetimi Lale Kemal
Ordunun Ekonomik Denetimi Eser Karakaş
10.30-12.00 III. Oturumun Müzakeresi
12.00-13.30 Yemek Arası
13.30-16.30 IV. OTURUM
13.30-15.00 Vesayetçiliğin Taşıyıcı Aktörleri
Oturum Başkanı: Ayhan Aktar
Milli Eğitim Sistemi ve Kültürel Yapı Recep Kaymakcan
Medya Hüseyin Gülerce
Sermaye ve Meslek örgütleri Süleyman Yaşar
Küresel Sistem İhsan Dağı
15.00-16.30 IV. Oturumun Müzakeresi
16.30-17.00 Çay-Kahve Arası
17.00-20.00 V. OTURUM
17.00-18.30 Gündelik Hayatta Siyasal ve Toplumsal Sorunlar Karşısında Vesayet
Oturum Başkanı: Orhan Miroğlu
Kürt Sorunu Bejan Matur
Alevilik Necdet Subaşı
Başörtüsü Yıldız Ramazanoğlu
Azınlıklar Meselesi Orhan Kemal Cengiz
18.30-20.00 V. Oturumun Müzakeresi
III. GÜN PAZAR 27 Haziran
09.00-10.30 Kapanış ve Değerlendirme Oturumu