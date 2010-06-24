Abant Platformu 'Vesayet ve Demokrasi'yi tartışıyor

T24- Abant Platformu katılımcıları “demokrasi” toplantıları serisinden bu sefer “Vesayet ve Demokrasi”yi masaya yatıracaklar. Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in de katılacağı programa yoğun bir katılım bekleniyor.

Abant Platformu’nun gelenekselleşen mekanı Bolu/Abant gölü atmosferinde 25-27 Haziran tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 22. Abant Toplantısının açılış konuşmasını Prof. Dr. Ergun Özbudun “Vesayetçi Anayasa Mühendisliği” başlıklı sunumuyla yapacak. Serap Yazıcı, Mustafa Erdoğan, Cengiz Aydoğdu, Cemil Koçak, Orhan Gazi Ertekin, Reşat Petek, Faik Tarımcıoğlu, Mümtaz’er Türköne, Lale Kemal, Eser Karakaş, Recep Kaymakcan, Süleyman Yaşar, İhsan Dağı, Bejan Matur, Necdet Subaşı, Yıldız Ramazanoğlu ve Orhan Kemal Cengiz’in tebliğ sunacağı toplantıda “Vesayet ve Sistem Tartışmaları”, “Vesayet ve Yargı”, “Demokrasi ve Dış Güvenlik”, “Vesayetçiliğin Taşıyıcı Aktörleri”, “Gündelik Hayatta Siyasal ve Toplumsal Sorunlar Karşısında Vesayet” alt başlıkları ele alınacak.



Oturum başkanlıklarını Gültekin Avcı, Ahmet Turan Alkan, Ayhan Aktar ve Orhan Miroğlu’nun yapacağı toplantı Pazar günü sabah yapılacak değerlendirme oturumuyla son bulacak…

Abant Platformu daha evvel “Yeni bir toplumsal mutabakat için demokratikleşme, “Demokratikleşme: 12 Eylül’den AB’ye Siyasi Partiler”, “Savaş ve Demokrasi” ve “Demokratik Hukuk Devleti” üst başlıklarında düzenlediği demokrasi konulu toplantılar düzenlemişti.

Yeni anayasa çalışmalarının tartışıldığı bu günlerde, Abant katılımcılarının 22. kez bir araya gelerek düzenleyeceği bu toplantıya geniş bir medya ilgisi de bekleniyor. Program, Mehtap TV ve platformun internet sayfası üzerinden canlı olarak izlenebilecek.





Düzenlenecek organizyonun programı ise şöyle:



I. GÜN CUMA 25 Haziran



09.30-12.00 Açılış Oturumu

Protokol Konuşmaları

Vesayetçi Anayasa Mühendisliği Ergun Özbudun

12.00-14.00 Öğle Arası



14.00-16.30 I.OTURUM



14.00-15.30 Vesayet ve Sistem Tartışmaları

Oturum Başkanı: Fuat Keyman

 Parlamenter, Başkanlık ya da Yarı Başkanlık Sistemi ve Vesayetçilik Sorunu Serap Yazıcı

 1982 Anayasasına Göre Cumhurbaşkanlığı ve Vesayet Mustafa Erdoğan

 Merkeziyetçilik Aracı Olarak İdari Vesayet Cengiz Aydoğdu

 Vesayet ve Siyasi Partiler Cemil Koçak

15.30-17.00 I.Oturumun Müzakeresi



17.00-17.30 Çay-Kahve arası



17.30-20.00 II. OTURUM



17.30-18.30 Vesayet ve Yargı

Oturum Başkanı: Gültekin Avcı



 Anayasa Mahkemesi Orhan Gazi Ertekin

 Yüksek Yargı Reşat Petek

 Askeri Yargı Faik Tarımcıoğlu

18.30-20.00 II. Oturumun Müzakeresi



II. GÜN CUMARTESİ 26 Haziran

09.30-12.00 III. OTURUM



09.30-10.30 Demokrasi ve Dış Güvenlik

Oturum Başkanı: Ahmet Turan Alkan



 Dış Güvenlik Reformu Mümtaz’er Türköne

 Silahlı Gücün Demokratik Denetimi Lale Kemal

 Ordunun Ekonomik Denetimi Eser Karakaş

10.30-12.00 III. Oturumun Müzakeresi



12.00-13.30 Yemek Arası

13.30-16.30 IV. OTURUM



13.30-15.00 Vesayetçiliğin Taşıyıcı Aktörleri

Oturum Başkanı: Ayhan Aktar



 Milli Eğitim Sistemi ve Kültürel Yapı Recep Kaymakcan

 Medya Hüseyin Gülerce

 Sermaye ve Meslek örgütleri Süleyman Yaşar

 Küresel Sistem İhsan Dağı



15.00-16.30 IV. Oturumun Müzakeresi



16.30-17.00 Çay-Kahve Arası

17.00-20.00 V. OTURUM



17.00-18.30 Gündelik Hayatta Siyasal ve Toplumsal Sorunlar Karşısında Vesayet

Oturum Başkanı: Orhan Miroğlu



 Kürt Sorunu Bejan Matur

 Alevilik Necdet Subaşı

 Başörtüsü Yıldız Ramazanoğlu

 Azınlıklar Meselesi Orhan Kemal Cengiz

18.30-20.00 V. Oturumun Müzakeresi



III. GÜN PAZAR 27 Haziran



09.00-10.30 Kapanış ve Değerlendirme Oturumu