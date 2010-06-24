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Yaşam

Abant Platformu 'Vesayet ve Demokrasi'yi tartışıyor

Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in de katılacağı Abant Platformu, 'demokrasi' toplantıları serisinde bu sefer 'Vesayet ve Demokrasi'yi masaya yatıracaklar.

24 Haziran 2010 03:00

T24- Abant Platformu katılımcıları “demokrasi” toplantıları serisinden bu sefer “Vesayet ve Demokrasi”yi masaya yatıracaklar. Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in de katılacağı programa yoğun bir katılım bekleniyor.


Abant Platformu’nun gelenekselleşen mekanı Bolu/Abant gölü atmosferinde 25-27 Haziran tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 22. Abant Toplantısının açılış konuşmasını Prof. Dr. Ergun Özbudun “Vesayetçi Anayasa Mühendisliği” başlıklı sunumuyla yapacak. Serap Yazıcı, Mustafa Erdoğan, Cengiz Aydoğdu, Cemil Koçak, Orhan Gazi Ertekin, Reşat Petek, Faik Tarımcıoğlu, Mümtaz’er Türköne, Lale Kemal, Eser Karakaş, Recep Kaymakcan,  Süleyman Yaşar, İhsan Dağı, Bejan Matur, Necdet Subaşı, Yıldız Ramazanoğlu ve Orhan Kemal Cengiz’in tebliğ sunacağı toplantıda “Vesayet ve Sistem Tartışmaları”, “Vesayet ve Yargı”, “Demokrasi ve Dış Güvenlik”, “Vesayetçiliğin Taşıyıcı Aktörleri”, “Gündelik Hayatta Siyasal ve Toplumsal Sorunlar Karşısında Vesayet” alt başlıkları ele alınacak. 


Oturum başkanlıklarını  Gültekin Avcı, Ahmet Turan Alkan, Ayhan Aktar ve Orhan Miroğlu’nun yapacağı toplantı Pazar günü sabah yapılacak değerlendirme oturumuyla son bulacak…


Abant Platformu daha evvel “Yeni bir toplumsal mutabakat için demokratikleşme,  “Demokratikleşme: 12 Eylül’den AB’ye Siyasi Partiler”, “Savaş ve Demokrasi” ve “Demokratik Hukuk Devleti” üst başlıklarında düzenlediği demokrasi konulu toplantılar düzenlemişti.


Yeni anayasa çalışmalarının tartışıldığı bu günlerde, Abant katılımcılarının 22. kez bir araya gelerek düzenleyeceği bu toplantıya geniş bir medya ilgisi de bekleniyor. Program, Mehtap TV ve platformun internet sayfası üzerinden canlı olarak izlenebilecek.


Düzenlenecek organizyonun programı ise şöyle:

I. GÜN CUMA 25 Haziran

09.30-12.00 Açılış Oturumu
Protokol Konuşmaları
Vesayetçi Anayasa Mühendisliği                              Ergun Özbudun
12.00-14.00 Öğle Arası

14.00-16.30 I.OTURUM

14.00-15.30 Vesayet ve Sistem Tartışmaları
Oturum Başkanı: Fuat Keyman
          Parlamenter, Başkanlık ya da Yarı Başkanlık Sistemi ve Vesayetçilik Sorunu   Serap Yazıcı       
         1982 Anayasasına Göre Cumhurbaşkanlığı ve Vesayet      Mustafa Erdoğan  
         Merkeziyetçilik Aracı Olarak İdari Vesayet      Cengiz Aydoğdu
        Vesayet ve Siyasi Partiler Cemil Koçak

15.30-17.00 I.Oturumun Müzakeresi
 
17.00-17.30 Çay-Kahve arası


17.30-20.00 II. OTURUM

17.30-18.30 Vesayet ve Yargı
Oturum Başkanı:  Gültekin Avcı
 
         Anayasa Mahkemesi                                 Orhan Gazi Ertekin
         Yüksek Yargı                                                Reşat Petek        
         Askeri Yargı                                                  Faik Tarımcıoğlu

18.30-20.00 II. Oturumun Müzakeresi
 

II. GÜN CUMARTESİ 26 Haziran

09.30-12.00 III. OTURUM

09.30-10.30 Demokrasi ve Dış Güvenlik
Oturum Başkanı: Ahmet Turan Alkan
 
         Dış Güvenlik Reformu                                Mümtaz’er Türköne
         Silahlı Gücün Demokratik Denetimi        Lale Kemal
         Ordunun Ekonomik Denetimi                   Eser Karakaş

10.30-12.00 III. Oturumun Müzakeresi

 
12.00-13.30 Yemek Arası

13.30-16.30 IV. OTURUM

13.30-15.00 Vesayetçiliğin Taşıyıcı Aktörleri
Oturum Başkanı: Ayhan Aktar
 
         Milli Eğitim Sistemi ve Kültürel Yapı               Recep Kaymakcan
         Medya                                                                 Hüseyin Gülerce             
         Sermaye ve Meslek örgütleri                           Süleyman Yaşar   
         Küresel Sistem                                                    İhsan Dağı 


15.00-16.30 IV. Oturumun Müzakeresi
 
16.30-17.00 Çay-Kahve Arası

17.00-20.00 V. OTURUM

17.00-18.30 Gündelik Hayatta Siyasal ve Toplumsal Sorunlar Karşısında Vesayet
Oturum Başkanı: Orhan Miroğlu
 
         Kürt Sorunu                   Bejan Matur              
         Alevilik                           Necdet Subaşı          
         Başörtüsü                      Yıldız Ramazanoğlu 
         Azınlıklar Meselesi       Orhan Kemal Cengiz

18.30-20.00 V. Oturumun Müzakeresi
 
III. GÜN PAZAR 27 Haziran

09.00-10.30 Kapanış ve Değerlendirme Oturumu

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