Abant kartpostal gibi

Abant Gölü çevresinde etkili olan kar yağışı, doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nı beyaza bürüdü.



Abant Tabiat Parkı'nda dün akşam itibariyle etkili olan yağışın ardından, kar kalınlığı Abant Gölü çevresinde 4, yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı.



Abant Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü. Hafta sonu tatili için tabiat parkına gelen vatandaşlar, yürüyüş yaparak karın keyfini çıkardı.



Ortaya da birbirinden eğlenceli ve kartpostal tadında kareler çıktı. İşte Abant'ta kış, işte Abant Tabiat Parkı'nda kar...