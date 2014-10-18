Abanoz Sokağı'nın ismi müstehcen bulununca Asım Sokağı oldu

Attila İlhan, Necati Cumalı ve Ümit Yaşar Oğuzcan'ın şiirlerinde geçen ve bir dönem Beyoğlu'nda genel evlerin bulunduğu 'Abanoz Sokağı' ile aynı ismi taşıyan Şile'deki bir sokağın ismi, 'çirkin ve müstehcen bir anlam anımsattığı' gerekçesiyle değiştirildi.

Hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Şile Belediye Başkanlığı, 18 Ağustos 2014 tarihinde, Abdullah Yılmazçetin’e ait dilekçeyi bir üst yazı ile, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderdi.



Dilekçede “Şile ilçesi Sahilköy Mahallesinde bulunan ‘Abanoz Sokağı’nın isminin çirkin ve müstehcen bir anlam anımsatmasından dolayı bu sokağın isminin 'Okul Sokağı' olarak değiştirilmesi talep edilmektedir” ifadelerine yer verildi. Konuyu inceleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü, teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletti. Harita Müdürlüğü’nün görüşünde aynı ilçede “Okul Sokağı”nın bulunması nedeniyle “Abanoz Sokağı” ismi “Okul Sokağı” yerine “Asım Sokağı” olarak değiştirildi.

Abanoz: Sıcak ülkelerde yetişen bir ağaç ismi

Sağlamlığı nedeniyle genellikle müzik aleti yapımında kullanılan ‘abanoz’ ağacı, Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre ‘sıcak ülkelerde yetişen, kerestesinden yararlanılan birçok ağacın ortak adı’ olarak geçiyor.

Ünlü şairlere konu oldu

Öte yandan Attila İlhan’ın “Serüven’in Sonu”, Necati Cumalı'nın "Emine", Ümit Yaşar Oğuzcan’ın “Abanoz Sokağı” şiirine konu olan ‘Abanoz Sokağı’ Beyoğlu’nda bulunan ve 1970’lere kadar genelevleriyle ünlü olan sokağın da ismi. Necati Cumalı'nın şiiri daha sonra Sezen Aksu tarafından bestelenmiş, Levent Yüksel'in ikinci albümünde yer almıştı.