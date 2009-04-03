Abajurunuzu yenileyin

İşte malzemelerimiz

Bunun için bir parça ahşap boyama bilgisine sahip olmanız gerek. Hatta sadece sıraladığımız malzemeleri temin edip, aşamaları yerine getirmeniz, yeni bir abajur sahibi olmanız için yeterli olabilir.Abajur şapkası, su bazlı akrilik boyalar, tampon fırça, desenli peçeteler, peçete yapıştırıcısı, tiner bazlı cam cila ve makas.* Abajur şapkasını iki kat beyaz akrilik boya ile boyayın.* Peçeteyi katlarına ayırdıktan sonra şapkanın kenar kısımlarına yapıştırın.* Bütünlük sağlamak için fırça yardımıyla peçetenin kenar kısımlarına gölgelendirmeler yapın.* Kurumasını bekleyin.* Kalan boşluklara tampon fırçayla renklerle tamamlamalar yapın.* İsterseniz boyayı fazla alıp kat vererek doku da oluşturabilirsiniz.* Ara boşlukları uygun renk ve dokularla tamamladıktan sonra kurumasını bekleyin.* Tiner bazlı cam cila ile vernikleyin.