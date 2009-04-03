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Yaşam

Abajurunuzu yenileyin

Abajur şapkanız eskidiyse, pratik ve ekonomik bir şekilde onu mobilyalarınıza uygun hale getirin

03 Nisan 2009 03:00

Abajur şapkanız eskidiyse, onu yenilemek çok basit. Pratik ve ekonomik bir şekilde onu mobilyalarınıza uygun hale getirebilirsiniz.

Bunun için bir parça ahşap boyama bilgisine sahip olmanız gerek. Hatta sadece sıraladığımız malzemeleri temin edip, aşamaları yerine getirmeniz, yeni bir abajur sahibi olmanız için yeterli olabilir.

İşte malzemelerimiz

Abajur şapkası, su bazlı akrilik boyalar, tampon fırça, desenli peçeteler, peçete yapıştırıcısı, tiner bazlı cam cila ve makas.

Yapılışı




* Abajur şapkasını iki kat beyaz akrilik boya ile boyayın.



* Peçeteyi katlarına ayırdıktan sonra şapkanın kenar kısımlarına yapıştırın.



* Bütünlük sağlamak için fırça yardımıyla peçetenin kenar kısımlarına gölgelendirmeler yapın.

* Kurumasını bekleyin.

* Kalan boşluklara tampon fırçayla renklerle tamamlamalar yapın.

* İsterseniz boyayı fazla alıp kat vererek doku da oluşturabilirsiniz.

* Ara boşlukları uygun renk ve dokularla tamamladıktan sonra kurumasını bekleyin.

* Tiner bazlı cam cila ile vernikleyin.




 

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