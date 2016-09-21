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BBC Türkçe

Abadi: Musul'u IŞİD'den almak kolay olur

BBC'ye konuşan Irak Başbakanı Haydar El Abadi, Musul operasyonunun beklenenden kolay olacağını söyledi. Irak ordusu, ABD'nin desteğiyle ülkenin en büyük ikinci kentini IŞİD'den almaya yönelik harekâtın son hazırlıklarını yapıyor.

21 Eylül 2016 15:36

BBC'ye konuşan Irak Başbakanı Haydar El Abadi, ülkenin en büyük ikinci kenti Musul'u IŞİD'in elinden almaya yönelik operasyonun beklenenden kolay olacağını söyledi.

El Abadi, "Kolay bir harekât olacak. Ancak biz çok çetin çatışmalar olacakmış gibi hazırlanıyoruz. Ancak Musul içinden aldığımız istihbarata bakılırsa IŞİD'in morali son derece bozuk" dedi.

Irak Başbakanı, Musul'daki IŞİD militanlarının büyük ölçüde ülke dışından gelmiş yabancı savaşçılar olduğunu belirtti.

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Irak ordusu, Musul'u ABD'nin desteğiyle geri almaya yönelik harekâtının son hazırlıklarını yapıyor.

İngiliz Independent gazetesi ise IŞİD'in yakın zamanda başlaması planlanan Musul harekâtına karşı hendekler açmaya başladığını yazdı.

Independent'a göre, IŞİD'in eline geçmeden önce yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı Musul'un çevresi 2 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde hendeklerle çevrelendi. Ayrıca şehre ana giriş yolları üzerine ateşe verilmeye hazır petrol varilleri yerleştirildi.

Irak ordusu terörle mücadele birimi sözcüsü ise Sabah el Numani, "Variller, hendekler veya intihar saldırıları IŞİD'i kurtaramaz. Belki savaşı daha çetin hale getirebilir ama sonucu değiştirmez" dedi.

Musul, Haziran 2014'te IŞİD'in eline geçmiş ve örgütün Irak'taki ilerleyişinin de merkezi haline gelmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'ta bulunan Irak Başbakanı Abadi, ziyareti sırasında Musul harekâtını ABD Başkanı Barack Obama'yla da yüz yüze görüştü.

Reuters haber ajansı Obama'nın Abadi'ye yıl sonunda harekâtın başlayabileceğini söylediğini aktarıyor.

Musul operasyonu için ABD Irak'a 400 asker daha gönderdi. ABD askerlerinin sıcak çatışmalara girmeyeceği ancak Irak ordusuna operasyonel danışmanlık sağlayacağı ifade ediliyor.

ABD Savunma Bakanlığı çoğu Irak'ta olmak üzere Irak ve Suriye'deki toplam asker sayısının 4 bin 400'e ulaştığını ifade ediyor.

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Ancak Irak ordusunun bir diğer müttefiki İran destekli Şii milisler, artan ABD etkisinden rahatsız olduklarını dile getirmeye başlamış durumda.

Irak'ta Şiilerin denetimindeki El Ahd televizyonu Bağdat hükümetini harekât konusunda ayağını sürümekle suçlarken, "ABD'ye güvenilemez ve bu yüzden (Şii) Halk Seferberlik Güçleri, Musul savaşına hiç bir yabancı gücün katılmaması için çağrı yapıyor" dedi.

Şii milislerin IŞİD'in elinden alınan Sünni yerleşim yerleride yaptığı uygulamalar Türkiye dahil pek çok ülkenin tepkisini çekmiş ve Irak'taki mezhep çatışmalarının yaygın hale gelmemesi için gerekli adımların atılması çağrıları yapılmıştı.

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