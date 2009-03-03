Abacı'dan okkalı küfür

Profesyonelce değil

Türk Sanat Müziği'nin üç dev ismi Muazzez Abacı, Emel Sayın ve Seçil Heper'in cumartesi akşamı Maslak TİM'de verdiği konserde ilginç olaylar yaşandı. Yaklaşık 1000 müzikseverin izlediği konserde orkestranın hatası ortalığı karıştırdı. Abacı'nın solosu sırasında sazlar, yanlış nota basınca ünlü sanatçı çıldırdı.Verilen arada hışımla orkestrayı yöneten Selçuk Tekay'ın yanına giden Abacı, 'Siz nasıl böyle bir yanlış yaparsınız' diyerek bağırdı. Hızını alamayan şarkıcı, Tekay'a ağır bir küfür savurdu. Bu gelişme üzerine Selçuk Tekay konser alanını terk etti. Çabalara rağmen maestro dönmeyince konserin ikinci yarısı kısa sürdü.Yaşanan kavgayı doğrulayan Seçil Heper (solda) , 'Profesyonel bir kemancının, sahneyi terk etmemesi gerekirdi. Bu hareketiyle Selçuk Bey profesyonel olmadığını gösterdi. Konser günü ablam yoğun bakımda olmasına rağmen programa katıldım. Selçuk Bey'in hareketini halk da anlamadı' diye konuştu.