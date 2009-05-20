Abacı, erkekleri yaylım ateşine tuttu!

Hafta sonu Kıbrıs’ta program yapan Muazzez Abacı, sahnedeki açıklamasıyla erkek hayranlarını şaşkına çevirdi.



Şarkıyı yarıda kesti



Türk sanat müziğinin dev ismi Muazzez Abacı, geçtiğimiz hafta sonu Kıbrıs Rocks Otel’de sahne aldı. Bir ara izleyiciler arasında bulunan Fatih Ürek’le de düet yapan sanatçının asıl sürprizi ise “Yalan” şarkısını okurken geldi. Beklenmedik bir anda şarkıyı kesip konuşmaya başlayan Abacı, sivri sözleriyle erkeklere yüklendi:



Hayatları hep yalan



“Şuna inanıyorum; aldatmayan tek bir erkek yok! Biz kadınlar bu kadar şeye nasıl katlanıyoruz, anlamak mümkün değil. Yatakta başka biri ile yakalandığında bile adam ‘Aaa, bunu kim koydu buraya?’ diyor. ışte bu ‘Yalan’ şarkısı da erkekler için. Çünkü onların hayatı hep yalan. Hepsi sahtekar!”

