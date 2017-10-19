AB zirvesinin yapılacağı yer son anda değiştirildi

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Ekim (DHA) – Avrupa Birliği’nin Brüksel’deki \"Space Egg\" genel merkez binası, havalandırmada çıkan bir soruna bağlı olarak yayılan toksik kokular nedeniyle tahliye edildi.

Avrupa Konseyi\'nden yapılan açıklamaya göre, 320 milyon euro maliyetle inşa edilen binada bugün ve yarın gerçekleşecek zirvenin yeri son anda değiştirildi.

Mutfaktaki havalandırma sisteminin iyi çalışmalası ve 15 mutfak çalışanının kötü hissederek hastaneye kaldırılmasının ardından ytkililer etkinlik yerini değiştirme kararı aldı.

Konsey\'in açıklamasına göre, 28 üyeli birliğin devlet liderleri ve hükümet başkanlarının bir araya geleceği zirve daha önce de AB zirvelerine eb sahipliği yapmış Justis Lipsius binasında gerçekleşecek.

Konsey\'in daha önce yaptığı açıklamada da, yine aynı binada geçen günlerde de iki endüstriyel temizlik ürünün kimyasal reaksiyona girmesi sonucu AB genel merkez binasında rahatsız edici kokular meydana geldiği ve gerekli önlemlerin alındığı belirtilmişti.

Konsey açıklamasında, \"Tüm kontrol ve önlemlere rağmen bugün Avrupa Birliği binalarından birinin mutfaklarında teknik bir sorun meydana geldi. Havalandırmaların çalışmasını etkileyen sorun sebebiyle mutfakta baş döndürücü kokular oluştu ve çok sayıda çalışan rahatsızlandı\" denildi.(Fotoğraflı)