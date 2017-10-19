AB Zirvesi öncesi zehirli duman sorunu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, yeni açılan ve "Uzay Yumurtası" da denilen binada yapılacak AB Zirvesi, mutfak tesisat sisteminden yayılan zehirli dumanlar nedeniyle başka bir binaya taşınmak zorunda kaldı. Avrupa Konseyi‘nden yapılan açıklamada, önlem olarak iki günlük zirvenin yandaki bir binaya taşındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu dumanların, temizlik ürünlerinin bir kimyasal reaksiyona uğraması sonucu ortaya çıktığı aktarıldı.

321 milyon euroya mâl olan binada meydana gelen ilk olay neticesinde geçen cuma günü 20 kişinin hastaneye kaldırıldığı, çarşamba günü zirveden bir gün önce meydana gelen olayın da bunun bir tekrarı olduğu bildilrildi.

İngiltere'nin AB'den ayrılması süreci de dahil olmak üzere 28 AB üyesi ülkenin liderlerinin iki günlük zirvede birçok kritik konuyu görüşmesi bekleniyor.

AB Zirvesi'nde gündeme alınacak bir konu da Türkiye. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in zirvede Türkiye'ye yönelik mali yardımlarda daha fazla kesintiye gidilmesini tartışmaya açması bekleniyor.

Reuters,SSB/CÖ

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