AB Zirvesi öncesi Merkel'den mesaj: Türkiye haklı...

Bugün Brüksel’de yapılacak Türkiye AB mülteci zirvesi öncesi, Almanya Başbakanı Angela Merkel Alman “Bild am Sonntag” gazetesine konuştu. Merkel, "Türkiye ise 2.5 milyon civarında mülteci aldı ve şimdi haklı olarak ‘Ben bu yükü Avrupa’yla paylaşmak istiyorum’ diyor" diye konuştu

Hürriyet'ten Celal Özcan'ın haberine göre, Merkel “Zirveden ne bekliyorsunuz sorusunu şöyle yanıtladı:

“Geçtiğimiz şubat ayında son AB Konseyi toplantımızda 28 AB üyesi olarak görüş birliğine vardığımız konuların adım adım hayata geçmesini istiyorum. Biz bu sorunun üstesinden sadece birlikte hareket ederek gelebiliriz. Zirvede üç önemli nokta var. Birincisi Türkiye-AB gündemi. Mesela Türkiye’deki mültecileri desteklemek için vereceğimiz 3 milyar Euro hangi projelere gidecek? İkinci soru, AB dış sınırlarını nasıl koruruz. Üçüncüsü ise çok zor durumdaki ve yükü tek başına taşıyamayacak Yunanistan’a nasıl yardım ederiz.”

Mali yardım

Merkel, “Mali yardım tek başına yeterli olmaz mı” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Biz geçen yıl bir milyonun biraz altında mülteci aldık. Ondan önceki yıl ise 230 bin mülteci. Türkiye ise 2.5 milyon civarında mülteci aldı ve şimdi haklı olarak ‘Ben bu yükü Avrupa’yla paylaşmak istiyorum’ diyor. Bizim vereceğimiz parayla Türkiye, Suriyeli mülteci çocuklar için okullar yaptırabilir ve mültecilerin çalışması için imkanlar sunabilir. Yunanistan’da şimdi 30 bin mülteci var. Yunanistan bizim desteğimizle bunun üstesinden gelebilir.”

Merkel, “Anneniz mülteciler konusunda ne düşünüyor” sorusunu ise şöyle cevapladı:

“Annem de Almanya’daki bir çok insan gibi düşünüyor. Zor durumdaki insanlar bize geliyor. Terörden ve savaştan kaçıyorlar ve bu insanlara yardım etmek istiyoruz. Ama annem, öteki bir çok insan gibi şunu da görüyor: ‘Gerçekten korumaya ihtiyacı olan insanlara yardım edebilmemiz için temel bir tehlike bulunmadığı halde kaçıp bize gelen insanların burada kalma hakkı bulunmuyor.’”