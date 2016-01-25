AB Yunanistan’a yükleniyor



AB İçişleri Bakanları'nın Hollanda'nın Amsterdam kentindeki toplantısında Avrupa'ya sığınmacı akınının frenlenmesi, başlıca gündem maddesini oluşturdu.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière Yunanistan'ın ‘ev ödevlerini‘ yapmak zorunda olduğunu belirterek, Almanya'nın sığınmacı sayısında önümüzdeki haftalarda ‘kalıcı, hissedilir ve sürdürülebilir‘ bir azalma görmek istediğini kaydetti.

Sınır kontrolleri uzatılabilir

Schengen'i korumak istediklerini, ancak zamanın akıp gittiğini belirten de Maizière, Schengen Bölgesi'nde sınır kontrollerinin iki yıla kadar uzatılması için görüşmelere başlanacağını açıkladı. Schengen Bölgesi içinde uygulamaya koyulan geçici sınır kontrollerinin süresi mayıs ayında sona eriyor.

Schengen Anlaşması'nın 26'ncı maddesi, dış sınırlardaki kontrollerde süren önemli eksikliklerin Schengen Bölgesi'nin işleyişini tehlikeye sokması durumunda sınır kontrollerinin iki yıla kadar uzatılmasına olanak tanıyor. Ancak bunun için AB Komisyonu'nun, dış sınırların korunmasının, örneğin Yunanistan'da, işlemediği yönünde bir rapor hazırlaması gerekiyor.

Avusturya'dan sert çıkış

Avusturya İçişleri Bakanı Johanna Mikl-Leitner ise Türkiye-Yunanistan sınırını korumanın kolay olmadığı iddiasının bir mitostan ibaret olduğunu belirterek, ‘Yunanistan Avrupa'nın en büyük deniz kuvvetlerinden birine sahip“ dedi. Yunan deniz kuvvetlerinin AB dış sınırlarının kontrolü için sivil komuta altına sokulması çağrısı yapan Avusturya İçişleri Bakanı, “Dış sınırlar korunmazsa, Schengen dış sınırı Orta Avrupa'ya doğru kayar“ uyarısında bulundu.

Mikl Leitner, haftasonunda yaptığı açıklamada Yunanistan'ın Schengen Bölgesi'nden çıkarılması seçeneğini gündeme getirmişti.

Yunanistan: Boğulsunlar mı?

Yunan hükümeti ise suçlamaları ret etti. Sığınmacılardan sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Yannis Muzalas, “Devletler hukukuna, deniz hukukuna, Cenevre Konvansiyonu'na, Avrupa ve Yunan hukukuna göre bir deniz sınırında yapabileceğiniz tek şey, insanları kurtarmaktır. Bazı AB ülkeleri, sığınmacılar boğulsun düşüncesinde mi diye kendime soruyorum“ ifadesini kullandı.

Sınırları koruyamadıkları suçlamasını duymaktan yorulduklarını belirten Muzalas, “Türkiye ile deniz sınırı kapatılamaz. Ne yapmamızı istiyorsunuz?“ çıkışı yaptı. Avrupa'nın Yunanistan'a yeterince destek olmadığı eleştirisinde bulunan Muzalas, “Yunanistan kapı değil, Avrupa'ya giden koridorun ilk bölümüdür“ diye konuştu.