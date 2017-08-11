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Dünya
Deutsche Welle

AB yumurta skandalı için toplanacak

Fipronilli yumurta skandalının çok sayıda ülkeye uzanmasının ardından Avrupa Birliği bir kriz oturumu düzenleme kararı aldı.

11 Ağustos 2017 22:47

Yumurta skandalının yaşandığı Avrupa ülkeleri konuyu eylül ayında Avrupa Birliği çapında ele alacak. AB Komisyonu'nun sağlıktan sorumlu yetkilisi Vytenis Andriukaitis cuma günü yaptığı açıklamada, skandalın yayıldığı ülkelerin ilgili bakanlıkları ve birimleriyle bir kriz toplantısı düzenleneceğini kaydetti.

Avrupa Komisyonu'nun verilerine göre fipronil bulaşmış yumurta skandalı 15 AB üyesi ülke, İsviçre ve Hong Kong'u etkiledi. Skandalın çıkış noktasının Belçika ve Hollanda'ya dayandığı tahmin ediliyor.

Belçikalı Poultry-Vision firmasının çiftlik hayvanlarında kullanımı yasak olan fipronili, Dega-16 adlı dezenfektan maddeye karıştırdığından, firmadan bu maddeyi tedarik eden Hollandalı Chickfriend adlı temizlik firmasının da fipronilin yumurta üretim çiftliklerine dağılmasına neden olduğundan şüpheleniliyor. Deri üzerinden emilebilen fipronil, Dega-16 adlı dezenfektan maddenin kullanıldığı işletmelerdeki tavuklara, onlardan da yumurtladıkları yumurtalara bulaşmıştı.

Fipronil ürünlerinden faydalanılmayan hayvanlara pire, kene, bit gibi parazitlerin bulaşmasını engellemek için kullanılıyor.

Federal Gıda ve Tarım Bakanı Christian Schmidt eylül ayı başında bu tip bir buluşma yapılmasının uygun bulduğunu kaydetti. "Fipronilin bir Avrupa boyutu var bu yüzden Avrupai bir şekilde çözülmesi gerekir" diyen Schmidt, konunun AB tarım bakanlarının bir sonraki olağan toplantısında da gündeme alınmasını sağlayacağını kaydetti.

Fipronil için izleme programı

Gıda ve Tarım Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre buna ek olarak federal ve eyaletler düzeyinde fipronil için bir izleme programı yürütülüyor. Sözcü skandalın ardından gıda maddelerinin genel olarak fipronil maddesine karşı test edilmesinin de gündeme geldiğini, ancak detayların henüz netlik kazanmadığını açıkladı.

Federal Gıda ve Tarım Bakanlığı fipronil bulaşmış yaklaşık 10 milyon 700 bin yumurtanın Hollanda'dan Almanya'ya gönderilmiş olduğunu tahmin ediyor. Avrupa Birliği verilerine göre kanatlı ve yumurta üretiminde kullanımı yasak olan fipronili kullandıkları gerekçesiyle Belçika, Fransa, Hollanda ve Almanya'daki bazı kanatlı yetiştirme çiftliklerine kilit vuruldu.

Fipronilin yüksek dozlarda insan sağlığı için tehdit oluşturduğu kaydedilirken, Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü (BfR) eldeki ilk verilere göre bir kilo yumurtada rastlanan ortalama fibronil miktarı sağlık tehdidi oluşturacak düzeyde bulunmuyor.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/BW/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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