AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Kıbrıslı Türklerin geleceği, AB çatısı altında Birleşik Kıbrıs'tadır

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Kıbrıslı Türklerin hak ettikleri yeri alması için birleşik Kıbrıs’ın kurulması gerektiğini" söyledi.

Bugün Kıbrıs gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın'a konuşan Borrell, "Türkiye'nin AB'ye üye olması mümkün mü sorusuna, "Türkiye’nin aday ülke olarak tüm taahhütlerini yerine getirmesi gerekiyor. Bu, özellikle temel değerler, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ve Kıbrıs Sorununun çözümüne yönelik ciddi katılımlar söz konusu olduğunda geçerlidir." yanıtını verdi.

Borrell, "Hepimiz, Kıbrıs Türk toplumunun izolasyonuna son verilmesini ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini kolaylaştırmasını isteyen AB Konseyi sonuçlarına bağlıyız. Kıbrıs Türk toplumunun geleceği, Avrupa Birliği içinde birleşik bir Kıbrıs’tadır. Ve elimden geldiğince bu konuda çalışıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs sorununun ana aktörleri arasındaki mevcut güven probleminin kalıcı çözümü engellediğini ifade eden Borrell, "AB, uygulanabilir bir çözümü desteklemeye devam edecektir" dedi.