AB Yüksek Temsilcisi Borell'den Doğu Akdeniz değerlendirmesi: Ciddi çatışma riski var

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü sondaj çalışmaları nedeniyle bölgede artan gerilime ilişkin konuştu. Borrell, "Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs arasında gerilim katlanarak artıyor ve sözlerin ötesine geçebilecek ciddi çatışma riski var" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Financial Times'a konuştu. Borrell, Avrupa'nın 'Libya'dan Belarus'a çevrelenerek alevler içinde kaldığını' söyledi. Borrell, çeşitli gerilim noktalarını hatırlatarak üye ülkelerden 'güçlü ve birleşmiş bir yanıt' çağrısında bulundu. Borrell, "Her şey beklediğimden çok daha kötü gitti" dedi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de başlattığı doğal gaz arama çalışmalarının ardından artan gerilimi de değerlendiren Borrell, "Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs arasında gerilim katlanarak artıyor ve sözlerin ötesine geçebilecek ciddi çatışma riski var" dedi.