AB yıl sonuna dek vergi cenneti kara listesini hazırlayacak

50 ülkeden 120'den fazla politikacı ile çok sayıda iş insanının yurtdışındaki off-shore hesaplarını ortaya çıkaran "Cennet Belgeleri" (Paradise Papers) adlı sızdırılan 13,4 milyon belgelerin yayımlanmasının ardından bu listenin AB maliye bakanlarının bugünkü aylık toplantı gündeminde ele alındığı bildirildi.

Avrupa Komisyonu'nun vergilendirmeden sorumlu üyesi Pierre Moscovici gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük ölçekli ihlaller ortaya çıktığı zaman "güvenilir" bir liste ve "yeterli yaptırımlar" için çağrıda bulunarak "Vergi cenneti konusunda bir kara liste kabul etme ve yayınlamanın zamanı geldi" dedi. Moscovici aylardır AB ülkelerinin üzerinde tartıştığı vergi cenneti kara listesinin yıl sonuna kadar hazır olmasını istediğini kaydetti.

Almanya Maliye Bakanı Peter Altmaier da Brüksel'deki AB maliye bakanları toplantısı sonrasında Almanya'nın AB Komisyonunu'nun önerisini desteklediğini söyleyerek, atılacak adımların Aralık'taki bir sonraki toplantıda netleştirilmesi gerektiğini belirtti.

AB, bundan önce de ICIJ tarafından açıklanan ve offshore işletmelerin ve gizli servetlerin karanlık dünyasını kronolojik olarak yayınlayan "Panama Papers" adlı belgeleri takip etmek de dahil olmak üzere vergi kaçakçılığını önleme amaçlı çeşitli tedbirleri tartıştı.

Avrupa Komisyonu tarafından önerilen tedbirler arasında AB'de elde edilen kârın vergiden muaf veya az vergi veren ülkelere yeniden yönlendirilmesini önlemek amacıyla, AB çapında vergi cenneti listesinin oluşturulması bulunuyor. Şu anda her AB ülkesinin kendisine ait bir kara listesi bulunuyor ancak ülkeler arasında işbirliği pek yapılmıyor. Vergi cenneti kriteri her ülke nezdinde büyük ölçüde değişebildiği gibi birçok ülke bazı vergi cennetlerini kara listelerine almıyor.

Binali Yıldırım'ın oğullarının yatırımları

Dünyanın önde gelen offshore hukuk şirketlerinden Appleby'e ait "Paradise Papers" adlı belgeler hafta sonunda yayımlanmıştı. "Cennet Belgeleri" Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi tarafından elde edilerek Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ile paylaşıldı. Belgelerde 50'den fazla ülkeden 120'den fazla siyasetçinin, 14 danışmanın, bağışçıların ve ABD Başkanı Donald Trump’ın kabinesinden üyelerin de adı bulunuyor. Belgelerde adı geçen ünlüler arasında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun yakın danışmanlarından Stepheh Bronfman ve Başbakan Binali Yıldırım'ın oğulları Erkam ve Bülent Yıldırım'ın adı da geçiyor. Yıldırım kardeşlerin Malta'da kayıtlı Hawke Bay Marine Co. Ltd ile Black Eagle Marine Co. Ltd adlı iki şirketin hissedarı olduğu kaydediliyor.

Toplam 380 gazetecinin incelediği "Cennet Belgeleri"nin (Paradise Papers) bir hafta boyunca incelemede yer alan medya kuruluşlarınca yayımlanacağı açıklandı. Belgeleri inceleyen yayın kuruluşları arasında Süddeutsche Zeitung'un yanı sıra Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu (WDR), Kuzey Alman Radyo Televizyon Kurumu (NDR), New York Times, BBC, Guardian ve Le Monde da bulunuyor.

