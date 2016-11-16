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BBC Türkçe

AB yetkilisinden '15 Temmuz'da Gülen rolü kanıtları artıyor' açıklaması

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Gülen hareketinin 15 Temmuz darbe girişimindeki rolüne ilişkin kanıtların arttığını söyledi. Timmermans, bu kanıtların neler olduğunu ise açıklamadı.

16 Kasım 2016 00:35

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun başkan yardımcısı Frans Timmermans, Gülen hareketinin 15 Temmuz'daki darbe girişiminde rol oynadığına ilişkin kanıtların arttığını söyledi.

Belçika'da yayımlanan haftalık Knack gazetesine konuşan Hollandalı politikacı, "ABD kaynakları tarafından yapılan araştırmalarda, Gülen hareketinin darbe girişiminde rolü bulunduğuna ilişkin kanıtlar elde edildi" dedi.

Frans Timmermans, bu kanıtların neler olduğunu ise açıklamadı.

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Timmermans açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gülen grubunun darbe girişimindeki rolüne ilişkin açıklamalarının 'saçmalık olmadığı" artık ortada" ifadesini de kullandı.

Darbe girişimi sonrası Türkiye'nin diğer ülkelerden daha fazla destek görmesi gerektiğini düşünen Timmermans, "Daha cömert bir destek sağlayabilirdik" dedi.

Timmermans, darbe girişimi sonrası Türkiye'de yaşanan gelişmelerden endişe duyduğunu da vurguladı.

Reuters haber ajansı geçtiğimiz günlerde derlediği bir haberde, 15 Temmuz'dan bu yana Türkiye'de 110 bine yakın, hakim, savcı, öğretmen, polis ve sivil görevlinin görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

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