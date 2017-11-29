AB yetkililerinden Juncker’e “Macaristan’ın fonlarını keselim” çağrısı

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Kasım (DHA) – Avrupalı yetkililer, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’e “temel demokratik özgürlükler yeniden sağlanana kadar” Macaristan’a sağlanan AB fonlarının kesilmesi çağrısı yaptı.

Euronews tarafından görüntülenen ve Jean-Claude Juncker’e hitaben yazılmış bir mektupta “Budapeşte’ye aktarılan fonların ‘temel demokratik özgürlükler sağlanana ve yolsuzlukla mücadele edilene kadar’ kesilmeli” dendi.

23 Kasım 2017 tarihli bu mektup Almanya eski Maliye Bakanı Hans Eichel ve üç eski AB komiseri Pascal Lamy, Franz Fischler ve Yannis Paleokrassas tarafından imzalandı.

AB’nin nüfuzlu diplomatları tarafından imzalanan mektupta Macaristan’da basın özgürlüğünün çok kısıtlı olduğu, üniversitelerin bağımsızlığını yitirdiği ve en önemli devlet kurumlarının iktidarda olan Fidesz partisi tarafından “fiilen ele geçirildiği” belirtildi.

Macaristan Başbakanı Vicktor Orban özellikle mülteci politikaları konusunda sıklıkla Brüksel ile ters düşüyor. Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan bilgilere göre Macaristan 2015 yılında 5.63 milyar euro kaynak aldı. Juncker’e hitaben yazılı mektupta da AB yetkilileri ülkedeki kamu yatırımlarının yüzde 95’inin AB tarafından ortak finanse edildiği belirtildi.

AB geçtiğimiz günlerde \'Türkiye\'nin Avrupa standartlarından sapmasını\' gerekçe göstererek Türkiye\'ye sağladığı fonlarda kesintiye gitme kararı almış, 2018 bütçesinde Türkiye için öngörülen fonlarda 105 milyon euro kesintiye gidilmesi kararlaştırılmıştı. (Fotoğraflı)